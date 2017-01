Antalet aborter i USA det lägsta på mer än 40 år

Nyheter

I veckan rapporterade The Guttmacher Institute om landets minskade aborttal. Enligt rapporten har det under fjolåret utförts 14,6 aborter per 1 000 kvinnor mellan 15 och 44 år. Det är en minskning med 14 procent sedan 2011 då undersökningen senast genomfördes, rapporterar tidningen Christianity Today i sin nätupplaga.

Åren 1980 och 1981 genomfördes 29,3 aborter per 1 000 kvinnor. I absoluta tal återfinns det högsta aborttalet 1990 då mer än 1,6 miljoner aborter genomfördes i USA. Sedan dess har talen sjunkit och är nu alltså under miljonstrecket. 2013 genomfördes 958 700 aborter och 2014 var antalet 926 190.

Pro-life-förespråkare gläds åt de sjunkande siffrorna.

– De sjunkande aborttalen är en följd av det oupphörliga försvaret för livet och det arbete som pro-life-rörelsen utfört runt om i hela landet, säger Russell Moore, ledare för Sydstatsbaptisternas etiska och religiösa frihetskommission, ERLC, till Christianity Today.

– Ja till livet-rörelsen flyttar fram sina positioner genom att utmana samvetet med sanningen om vad ofött mänskligt liv är och backar upp den utmaningen med verkligt stöd till kvinnor i kris.

Samtidigt uttrycker baptistföreträdaren stor sorg över att aborter fortfarande släcker så många liv.

– Tagande av ett enda ofött barns liv borde få oss att gråta och fördubbla våra ansträngningar att skydda varje mänskligt liv och bekämpa den plundrande abortindustrin, säger Russell Moore i en skriven kommentar till Baptist Press.