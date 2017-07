Åtta dog vid självmordsattack i moské

Nyheter

Attacken utfördes inne i en moské under gudstjänsttid. Terroristorganisationen Boko Haram som tros ligga bakom dådet har legat bakom en rad blodiga attacker i Maiduguri under den senaste månaden. Allt fler kvinnor och unga flickor används vid självmordsattackerna. Under måndagen sköts också ytterligare två kvinnliga självmordsbombare ihjäl innan de lyckades spränga sina bomber i området Maiduguri.

Förra måndagen dödades 19 personer och 23 skadades när en kvinnlig självmordsbombare utlöste sin bomb i Molai Kolemari, enligt AFP.

Den nigerianska nyhetsbyrån NAN (The News Agency of Nigeria) skriver att ungdomar i området efter det senaste bombdådet i dag har protesterat och krävt att de statliga hjälparbetarna i SEMA (State Emergency Management Agency) ska lämna området. När SEMA:s personal kom för att ta hand om människor efter bombdådet möttes de av ilska, skriver The Guardian. "Åk härifrån. Vi behöver er inte!" ska de ha ropat åt räddningsarbetarna. De attackerade också och slog sönder SEMA:s fordon.