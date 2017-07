Blodigt knivdåd under sabbatsmiddag

Nyheter

En israelisk man i 60-årsåldern samt hans son och dotter höggs till döds av en palestinsk tonåring på fredagskvällen. Gärningsmannen hade lyckats smyga sig in i bosättningen Halamish och bröt sig in i familjens bostad när de var samlade till sabbatsmiddag, rapporterar Times of Israel. Ytterligare en kvinna blev svårt skadad i attacken, innan en israelisk soldat som befann sig i ett grannhus hörde skriken och sköt gärningsmannen genom ett fönster.

Ville hämnas

Den palestinske ynglingen, en 19-åring från en by utanför Ramallah, överlevde och har i förhör sagt att han ville hämnas de israeliska åtgärderna vid Tempelberget, enligt Times of Israel. Hamas, den terrorstämplade rörelse som styr i Gazaremsan, lovordade attacken som "heroisk". 19-åringen ska enligt medieuppgifter strax innan attacken ha skrivit på Facebook att han skulle ta en kniv och svara på "ropet från al-Aqsa." (al-Aqsa är en av de två moskéerna på Tempelberget).

Tre palestinier dödade

I östra Jerusalem, och även på flera platser på Västbanken, blev fredagen en dag av våldsamma upplopp, då tusentals palestinier protesterade mot att Israel installerat metalldetektorer vid Tempelberget, en åtgärd som ska förhindra att vapen smugglas in i området. I förra veckan sköts två israeliska poliser till döds av tre israeliska araber som lyckats föra med sig vapen in till moskéområdet.

Under fredagens upplopp dödades tre unga palestinska män, rapporterar Ynet. De exakta omständigheterna kring dödsfallen är ännu oklara. Enligt palestinska Röda halvmånen fick 41 palestinier vård efter att ha blivit beskjutna eller slagna. Fyra israeliska poliser uppges också ha skadats.