Dagenjournalist påkörd av flygplan

Nyheter

Det var i går, tisdag, som David Wingren tillsammans med sin fru och en av döttrarna var ute och körde bil utanför Gnesta. På biltaket hade de en bunt virke de nyss inhandlat. De skulle precis passera Vängsö flygfält då de såg ett flygplan komma in mot landningsbanan på alldeles för låg höjd - och rakt emot bilen.

"En fruktansvärd smäll uppstår när propellerplanets vänstra landningsdäck med full kraft träffar bilens vänstra sida" berättar David i ett inlägg på Facebook.

Splitter av glas flyger in i bilen

"Vi kör i 60 km/h, planet kanske dubbelt så fort. Splitter av glas flyger in i bilen från förardörren, backspegeln kommer flygande, hydraulolja från planet skvätter över och in i bilen. Planets hjul som träffar bilen lossnar och flyger iväg. (...) Och jag inser att om planet kommit in 10-15 cm lägre hade jag fått landningshjulet rakt i huvudet. Då hade ingen airbag i världen hjälpt."

Som tur var klarade sig både familjen och piloterna så gott som utan skador. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen men behövde inte utföra några större räddningsaktioner, skriver TT.

Tackar räddningspersonalen

Enligt sn.se var det en elev och lärare från Östra Sörmlands flygklubb som satt i planet. Eleven hade flugit tidigare. Planet, som blev allvarligt skadat vid olyckan, var fyrsitsigt av modellen Piper.

David Wingrens bil är "förvånansvärt intakt, även om den kanske aldrig blir hel igen", berättar han och passar samtidigt på att tacka brandmännen, ambulanspersonalen och flygklubben för deras fina hjälp.

På tisdagskvällen satt familjen på uthusets vind och spelade kort.

– Tacksam till Gud att vi lever, säger David.