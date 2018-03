Dags för er att ryta till, kyrkoledare!

Debatt

Under senaste tiden har det från olika politiska håll rests krav på att all utbildning, alla skolor skall vara icke-konfessionella, eller att man åtminstone önska begränsa religiösa inslag i skolans värld. Att skolan ska vara neutral i religiösa frågor och att barnen inte ska påverkas religiöst innan de själva kan ta ställning.­ Frågan är om det är möjligt eller önskvärt. Som vuxna påverkar vi ju ofta barnen, hur vi pratar, vilka värderingar vi ger uttryck för ständigt påverkar barnen.

Vad menas med icke-konfessionell? Finns det något som är icke-konfessionellt? Antingen finns Gud inte och då ska vi naturligtvis inte blanda Gud in i skolan, annat än som en deskriptiv undervisning om att det finns människor som tror att Gud finns och beskriva lite om hur deras tro yttra sig. Eller också finns Gud och då har det avgörande betydelse för oss. Det går inte att förhålla sig neutralt.

I praktiken kommer den icke-konfessionella skolan/undervisningen därför ske på premisser som om Gud inte finns och blir därför i förlängningen inte bara ateistisk utan oftast anti-teistisk och dessutom, genom sitt deskriptiva förhållningssätt till religion fostrar religiösa analfabeter. En religiös tro handlar ju, sett ur den troendes perspektiv, snarare om relation, tillit, förtröstan och överlåtelse än om faktakunskap och försanthållande.

Många ungdomar vittnar om hur skolan betraktar troende som lite smådumma och skrattretande. Neutralt? Icke-konfessionellt? Nej, snarare en utspekulerad religionsförföljelse som skulle göra Lenin, Stalin och deras kumpaner gröna i ansikten av avund.

Det som de inte lyckades med under 70 år av ateistisk diktatur verkar vi i Sverige lyckats med under bara 45 år under skenet av tolerans och religiös neutralitet. Vi tvingar våra barn att bli fostrade som om Gud inte finns, försöker att kliniskt rensa bort allt som har med Gud att göra ur skola, undervisning och det offentliga rummet. Det är inget annat än subtil religionsförföljelse, religiös analfabetism och att upphöja icke-tron (i praktiken: anti-teismen) till enda legala tro som skola och utbildningsväsendet har rätt och plikt att påtvinga alla barn och ungdomar.

Helge B Berg, präst i Arbrå-Undersviks församling