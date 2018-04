Det är inte SD Sverige behöver

Debatt

I en krönika i Dagen den 22 februari behandlar jag en profetia som ingår i en Youtubefilm som Lars Enarson lagt upp på nätet. Sedan dess har samtalet fortsatt på debattsidorna i Dagen.

Inget av det som har framförts har fått mig att omvärdera det faktum att uppmaningen till bön för att Sverigedemokraterna ska bli största parti i nästa val är mycket problematisk.

Det är problematiskt för judar i Sverige. I en tid då antisemitismen ökar i vårt land är det sista vi behöver att ett parti med nazistiska rötter och vars företrädare uttalar sig antisemitiskt blir Sveriges största parti.

Det är problematiskt för kristna i Sverige. För att sympatisera med SD:s invandringspolitik tvingas man läsa Bibeln mycket selektivt och plocka bort centrala budskap som den gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet, samt uppmaningar att ta hand om invandraren. Vi blir dessutom tvungna att förråda våra bröder och systrar i Kristus med invandrarbakgrund.

Men det är inte det enda som är problematiskt. En av de viktigaste faktorerna som bidrar till växt och vitalisering i svensk kristenhet i dag är att vi som kristna och kyrkor växer i mötet med mångkultur och därtill ser en väckelse bland muslimer som tar emot Jesus och blir kristna. Det vill vi inte vara utan.

Enarson hävdar att Gud i åratal lagt Sverige på hans hjärta, och vill samtidigt göra för sant att han inte tänkt på Sverige alls innan han fick det profetiska budskapet. Han hävdar att församlingen aldrig ska vara politisk, men ger samtidigt ett budskap som är tydligt partipolitiskt. Ser han sig inte längre som en del av den kristna församlingen? I svaret på min krönika håller han först med om att SD inte är svaret för Sverige, för att i nästa andetag ändå uppmana oss till bön för SD och Jimmy Åkesson som han ser som det enda kristna alternativet. Det blir väl motsägelsefullt.

Så låt oss i enlighet med den profetiska uppmaningen be för Sverige. Låt oss be för omvända hjärtan och väckelse i vårt land. Men låt oss inte lägga politiska lösningar i knät på Gud när vi ber eller presentera Guds vilja som hade Gud gått och blivit partipolitisk. Låt oss i stället be i enlighet med den bön Jesus lärt oss: låt din vilja ske, på jorden så som i himmelen. Gud vet vad vårt land behöver.

Linda Alexandersson, pastor och krönikör