Fem års fångenskap måste få sitt slut

Debatt

Den 25 november var det fem år sedan Johan Gustafsson togs till fånga på en restaurang i Timbuktu.

Även holländaren Sjaak Rijke och sydafrikanen Stephen McGowan bortrövades under vapenhot av gerillan Al-Qaida i islamiska Maghreb (AQIM). En tysk man protesterade men sköts ihjäl. Sjaak Rijke befriades av franska specialstyrkor i april 2015.

Varför har Johan Gustafsson och Stephen McGowan ännu inte frigivits? Den officiella svenska linjen är att inga pengar ska utbetalas till AQIM-gerillan. UD hänvisar till Rikskriminalpolisen, som har hand om kidnappningsärenden.

Vad gagnar dem båda bäst? Tyst diplomati eller öppen debatt om utbetalning av en lösensumma? Det finns anledning att studera hur Frankrike tog hem flera av sina kidnappade medborgare.

I september 2010 bortrövade AQIM en man från Togo och en annan från Madagascar samt fem fransmän. Säkerhetsagenten Jean-Marc Gadoullet fick vintern 2010 kontakt med AQIM-ledaren Abou Zeid och vann dennes förtroende.

I februari 2011 frigavs gisslan från Togo och Madagascar samt Françoise Larribe. Om detta står att läsa i Gadoullets bok ”Agent secret” (2016), skriven med Matthieu Pelloli.

Vilka är de krafter som Frankrike söker tygla i sin forna koloni Mali? Tuaregerna i MNLA erövrade tre av landets norra provinser och utropade i april 2012 en oberoende nation, Azawad. De fick militär hjälp av religiösa extremister ur AQIM, Ansar Dine och Mujao.

Ansar Dine skapades av Iyad Ag Ghali. Han är tuareg men också jihadist samt tidigare medarbetare till Khadaffi i Libyen. Ansar Dine ledde offensiven 2012 mot södra Mali. Sharialagen infördes. Mujao grundades 2011 av Abou Ghoum-Ghoum, en mauretansk salafist.

I augusti 2013 gick Mokhtar­ Belmokhtar samman med Mujao och bildade al-Mourabitoun. Dessa grupper har gemensamt salafismen (förfädernas tro), jihadismen (det heliga kriget) och sharian (den stränga lagen). Tuaregerna i MNLA utmanövrerades i november 2012.

Ansar Dine hotade huvudstaden Bamako efter avancemang till Konna den 10 januari 2013. Malis regering vädjade om en yttre intervention från FN och Frankrike. President François Hollande satte den 11 januari 2013 igång operation Serval under general Barreras ledning. Jihadisterna drevs undan till bergen i öster.

I april 2013 tog FN:s säkerhetsråd initiativ till styrkan Minusma med 12 600 soldater i Mali. I denna ingår 250 svenska soldater i ett underrättelseförband. Franska trupper stöder Minusma vid behov. Operation Barkhane tog vid i augusti 2013 sedan Serval avslutats. FN:s stabiliseringsinsats i Mali förlängdes med ett år i juni 2016 via resolution 2295. Dess punkt 18 uppmanar Minusma att bli mer ”proaktivt och robust.”

I november 2011 kidnappade AQIM Serge Lazarevic och Philippe Verdon. Franska trupper ryckte fram till bergsmassivet Adrar des Ifoghas och rensade AQIMs grottor. Dess ledare Abou Zeid dödades i februari 2013. Gisslan fördes vidare men Philippe Verdon avrättades.

Förhandlingar om gisslans frigivning fördes av Nigers president Mahamadou Issoufou och hans utsände Mohamed Akotey i samarbete med franskt försvar. Akotey knöt ihop trådarna med Abou Zeids efterträdare. När en uppgörelse syntes inom räckhåll tog Nigers president kontakt med François Hollande och sade: ”Vi kan få ut dem men måste betala för det.” President Hollande gav sitt klartecken. Daniel Larribe, Marc Féret, Pierre Legrand och Thierry Dol frigavs i oktober 2013.

Mohamed Akotey förhandlade även fram frigivningen av Serge Lazarevic i december 2014 i utbyte mot några jihadister och en lösensumma.

Den svenska regeringen bör odla sina diplomatiska relationer med Nigers president Issoufou. Han skulle kunna kontakta sina kolleger i grannländerna.

Kanadensaren Robert R. Fowler var i FN-tjänst i Niger med kollegan Louis Guay när de kidnappades i december 2008 av AQIM. Blaise Compaoré, president för Burkina Faso, sände matpaket och vitamintabletter till Fowler och Guay. Medarbetaren Mustapha Chafi reste till AQIMs läger i Sahara. De frigavs i april 2009. Om detta har Robert Fowler skrivit i boken ”A Season in Hell. My 130 Days in the Sahara with Al Qaeda” (2011).

Mustapha Chafi lyckades efter förhandlingar med Belmokhtar i augusti 2010 utverka två spanjorers frihet efter nio månaders fångenskap hos AQIM.

Torsten Hèrnod