Ge kvinnan i Fittjamålet upprättelse

Debatt

Även om vi har gått in i det nya året är det nyss som vi i många länder firat Jesu födelse. Gud som blev människa. Ett värnlöst barn har fötts för att ge oss människor hopp och kraft. Han kom för att sprida kärlekens och ljusets budskap över världen.

Denna mörka vinter har mina tankar varit splittrade, tid och funderingar har gått till annat. Kvinnan i Fittjamålet blir en symbol: Där går gränsen, det är så många gränser som har passerats. Nu visar folket att vi ser och vi har en röst och den ska höras. Medmänsklighetens röst.

Fittjadomen är en social fråga som berör. Oavsett politisk färg. Vi slår ihop våra röster, kvinnor och män. En parallell tanke går till 1919 års beslut om kvinnlig rösträtt.

Det var en lång och kantig väg som ledde dit. Den vägen var också obunden partipolitiskt. Bilden på Elin Wägner har etsat sig fast i minnet, de 30 banden med det 351 454 underskrifterna. Bilden togs 1914 och kom att ge resultat, som vi vet.

103 år senare kämpar vi tillsammans i en annan fråga. 80 000 röster har gjort sig hörda på blott tre dagar.

Kanske även denna namninsamling går till historien? Kvinnan i Fittja får sin upprättelse. Vi vågar hoppas, som Cohen skrev: ”There is a crack in everything – that’s how the light gets in.” (Det finns en spricka i allt – det är så ljuset kommer in.)

Anna Glowacki