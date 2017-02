Klimatsatsning kan skapa jobb, Trump

Debatt

Kina skrotar planerna på att bygga 85 nya kolkraftverk och satsar istället motsvarande 3 200 miljarder kronor på sol- och vindkraft. Det beräknas ge 13 miljoner nya jobb, allt enligt Svenska Dagbladets referat­ av vad Kinas president Xi Jinping sade i Davos­.

Det vore kanske något att fundera på för den enligt egen utsago bäste jobbfixaren som Gud har skapat, president Trump? I stället­ för att gräva ner sig i olönsam kolkraft kanske han skulle satsa på sol och vind?

Tretton miljoner nya jobb! How about that, mr President? (Vad tycks om det, herr president?)

Anika Agebjörn