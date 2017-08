”Vi behöver tala mer om andliga frågor”

Debatt

Bör vi sluta med funderingar? Numera, eller kanske i alla tider, uppmanas vi att sluta fundera eller att låta tankarna syssla med andliga ting.

Åtminstone i dagens läge stöter det på motstånd om man i ett sällskap med vänner tar upp ämnet om livets mening. Sådant talar man inte om. Det är inte rumsrent.

När prästen i kyrkan sagt sitt amen och församlingen tågar ut, helgdagsklädda och fina, lite högtidliga till mods, genom dörren, då är allt sagt som finns att säga om både Gud och änglarna. Om de ens har nämnts i predikan förstås.

Så kom inte med några frågor, vare sig efteråt eller vid senare tillfälle. Kyrkobesöket har sin tid, vardagen har sin. Och vardagen har ingenting med Gud att göra. Honom kan man under de vardagliga veckodagarna lämna åsido. Fast visst kan man be en bön i all hemlighet där hemma, och säkerligen tas den emot i de himmelska sfärerna, måhända även ett bönesvar kan emotses.

På det här viset behöver det väl inte vara? Att vi inte ska kunna få fråga, undra över livets mening?

Ett utmärkt sätt att ta upp människors hemliga frågor vore att ordna andliga program i teve. Frågor och svar. Ungefär som i ett politiskt program. Massmedierna bör tas till vara. De har stor genomslagskraft. Och är vi inte, de allra flesta av oss, innerligt trötta på all ytlig smörja på teven?

Aino Samuelsson, Oskarshamn