Diplomatisk kris mellan FN och Israel

Nyheter

”Galen”, ”skamlig”, ”skandalös”. Premiärminister Netanyahu skrädde inte orden efter att FN:s säkerhetsråd dagen före julafton antog en resolution som kräver att Israel stoppar byggandet av bosättningar på ockuperad mark.

Samtidigt hyllas president Obama för sitt beslut att denna gång inte lägga ett veto mot resolutionen och istället lägga ned sin röst. Det innebar att resolutionen kunde antas, vilket omedelbart väckte starka reaktioner runtom i världen.

Från Betlehem med cirka 30 000 invånare och muslimsk majoritet rapporterar Arne Lapidus för Expressen att det talas om ”julklapp”. Betlehem är en stad som många besöker, och turismen är en viktig inkomstkälla. Men bosättningarna i området – ett tjugotal – är ett hinder i stadens utveckling, säger stadens styrande.

Många var positiva

I Betlehem var många positiva till resolutionen.

– Vi fick en julklapp av FN, säger George Mseis, palestinsk ingenjör.

Även Ann-Sofie Lasell, chef för det kristna studiecenter som Bilda driver i Jerusalem, är positiv:

– FN-reslutionen om bosättningarna är ett viktigt uttalande av världssamfundet. Det bör mana Israel till eftertanke och efterföljd, säger hon till Expressen.

Sveriges regering, tidigare moderate utrikesministern Carl Bildt, samt ett stort antal politiska ledare runtom i världen hyllar beslutet. Men det finns också de som är kritiska. USA:s nästa president, Donald Trump, säger i en kommentar på twitter att beslutet kommer att göra fredsförhandlingarna mycket svårare, men att han planerar att förhandlingarna ska fortsätta: ”Synd, men vi kommer att få det gjort ändå”, skriver han.

Mer känslosamma är reaktionerna från den israeliska regeringen. Premiärminister Netanyahu kallar USA:s nedlagda röst ”ett skamligt anti-israeliskt bakhåll”, som man anklagar Obama och hans administration för. Pro-israeliska konservativa röster på nätet talar om ”en kniv i ryggen” och att USA har svikit Israel. Men även i Israel finns det de som är positiva. Israeliska tidningen Haaretz säger i en ledare 25 december att beslutet är ”pro-israeliskt”. ”Israel och ockupationen är ännu inte samma sak. Signalen från New York borde bli en väckarklocka för Israeler”, skriver tidningen.

Trappades upp

På juldagen trappades det diplomatiska kriget mellan Israel och FN upp ytterligare. Då kallade premiärminister Netanyahu hem ambassadörerna från de länder som är representerade i FN:s säkerhetsråd, undantaget USA. De länder det gäller är Ryssland, Kina, Japan, Ukraina, Frankrike, Storbritannien, Angola, Egypten och Spanien. På juldagen rapporterade också brittiska The Telegraph att Netanyahu tänker ställa in ett planerat möte med Storbritanniens ledare Theresa May.

Samtidigt frågar sig många hur mycket den nu framröstade resolutionen egentligen kommer att betyda. George Mseis i Betlehem säger att han för sin del inte tror att resolutionen kommer att förändra särskilt mycket.

– Det är bara spel för galleriet, ockupationen fortsätter, säger han.

Den svenske professorn vid Försvarshögskolan Jan Hallenberg säger till TT:

– Det får ganska få praktiska konsekvenser. Det finns ingen fredsprocess och en sådan kommer inte igång av det här. Men det är ett hedervärd och principiellt ställningstagande.