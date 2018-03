De gör kristen tro känd i Sverige

5. Drottning Silvia. Hovet är den institution som tar med hela svenska folket in i kyrkan, och tydligast med sin tro har drottning Silvia varit. Plattform: Kungahuset må ha förlorat den politiska makten i Sverige, men fortfarande är det en institution som sätter avtryck. Minsta lilla vink från den svenska monarkin ger stora rubriker, och det gäller också dess kyrkliga engagemang, där numera bröllop och dop avlöser varandra. Popularitet: Republikaner kan vara hur arga och högröstade som helst, men kungahusets popularitet har de ännu inte rått på. Drottning Silvia ståtar som hovets matriark. Hon hamnar som person aldrig i blåsväder för vad hon gör och säger. Även om mycket fokus just nu är på generationerna under henne så är det tydligt att hon är både uppskattad och respekterad. Budskap: År 2009 kom drottning Silvia med sin bönebok, ett exempel på när någon från hovet delat med sig av sin tro. Den har följts av prinsessans Estelles bönbok år 2013. Vid flera tillfällen har drottning Silvia berättat om sin tro i intervjuer, men nu för tiden predikar hon främst genom sin kyrkliga närvaro. Hon är med och ser till att hovet lever upp till de kristna traditionerna, då hela svenska folket följer med in i kyrkan till bröllop och dop. Prins- och prinsessdop ska inte underskattas, en hel nation tar intryck.