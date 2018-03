Pastorn som förändrade världen

Dokument

Alla svarta amerikaner kan i detalj beskriva var de var och hur de kände sig när Martin Luther King föll offer för en mördares kula den 4 april 1968 – och hur alla känslor av meningslöshet och ilska trängde igenom. På samma sätt minns varje amerikan var de befann sig när John F Kennedy mördades fem år tidigare.

USA:s vita var ledsna över Kennedymordet. Men de svarta var otröstliga efter mordet på Martin Luther King.

Martin Luther King kämpade länge i motvind. I södra USA var den vita majoriteten starkt emot förändringarna om de svartas rättigheter. Och samtidigt tyckte många svarta att det gick för långsamt och såg våld som enda möjligheten att flytta fram positionerna.

Men Martin Luther King lyckades vända utvecklingen. Han var en kämpe för icke-våld, han såg till att rasåtskillnad och rasdiskriminering förbjöds och att svarta fick fungerande rösträtt.

Vad gjorde han då? Och hur kommer det sig att hans berömda tal ”I have a dream” fortfarande citeras och ekar i våra öron?

1. Ogillade orättvisor

Familjen påverkade honom starkt. Pappan var pastor i Alabama där Martin växte upp. Mamman spelade orgel i församlingen och öste omtanke och omsorg över sin son: Du är lika mycket värd som alla andra.

Men den som betydde allra mest var mormor. Hon hade en djup relation med sitt barnbarn. När mormor dog slocknade livsviljan hos Martin Luther King.

Han kunde inte förstå att vita bestämde allt, trots att slaveri avskaffats många år tidigare. Han såg skyltar överallt i samhället där det stod: Bara för vita. Det kunde gälla allt från toaletter, hissar, frisörer och allmänna bad. En gång besökte Martin en skoaffär tillsammans med sin far. Pappan blev rasande när expediten försökte fösa in dem längst in i butiken, eftersom de först råkat sätta sig på ”vita stolar” vid entrén.

2. I kyrkan fanns drivkraften

Barndomens baptistkyrka blev som ett andra hem. Han gjorde andliga erfarenheter och fick djup insikt i Bibelns människosyn. Den viktigaste insikten var att varje människa har samma värde oavsett hudfärg. Inte minst den starka kraften i gospelmusiken fick stor betydelse när han senare engagerade människor i massmöten.

Ändå hade Martin Luther King dubbla känslor till sin församling – han tyckte att pastorernas undervisning var för känslosam och hade för lite intellektuell analys. Han tyckte också att folk drömde för mycket om himlen i stället för att lägga ansträngningar på att förändra samhället här och nu. Detta ledde så småningom till att han tog avstånd från vita kyrkoledare. ”Den största tragedin är inte de ondas brutalitet utan de godas tystnad…”

3. Ville lyssna till båda sidor

Han hade extremt lätt för att lära sig nya saker, men han gillade inte när lärarna bad honom läsa en enda bok i ett visst ämne. ”Det är indoktrinering” sa Martin Luther King och försökte i stället skaffa information med motsatta ståndpunkter för att skapa balans. Han ville ta reda på vems åsikter som var mest hållbara eller om det kunde finnas en gemensam nämnare mellan olika åsikter. När han formulerade sin övertygelse om att inte använda våld, förklarade han: Jag lärde mig innebörden av passivt motstånd i Bibeln och från Jesus. Tekniken och verkställandet kom från Mahatma Gandhi.

4. Hans budskap nådde fram

Martin Luther King ville att orden skulle få fäste i människors hjärtan så att budskapet levde kvar.

Här är ett exempel när Martin Luther King summerar sina intryck från fängelsecellen i Birmingham, Alabama, efter en demonstration 1963 då han gripits för civil olydnad.

”Vi har väntat i många år på våra lagfästa rättigheter. I andra delar av världen sker detta med enorm fart, men vi släpar oss fortfarande fram. Vi kan inte ens få en kopp kaffe på en lunchservering utan att vi segregeras och behandlas olika på grund av ras. Vi tvingas övernatta i bilen, eftersom inget motell vill ta emot svarta. Låt oss hoppas att de mörka molnen som representerar rasåtskillnad snart ska försvinna så att den lysande kraften i kärlek och omsorg blir dominerade i hela vårt fantastiska land”.

5. Han fick folk att ställa upp

Martin Luther King första jobb var som församlingsledare i en baptistkyrka. Hans mål var att förmå medlemmarna att förenas kring bibliska grundvärderingar. Han fick med sig många av Montgomerys kyrkor i den massiva bussprotesten 1955, som ett år senare resulterade i en fullständig seger. Högsta Domstolen i USA förklarade att det var olagligt att ha vita ”egna” sittplatser i allmänna bussar.

Många ville ta till våld i kampen för mänskliga rättigheter i USA. Men Martin Luther King kämpade envist emot trots att hans demonstranter ofta blev slagna och hundbitna i fredliga demonstrationståg.

”Jesus menade allvar när han sa att vi skulle älska våra fiender. Kom ihåg att det finns folk som hatar oss därute. Men vi ska hålla fast vid fredliga protester utan våld. Hat kan inte driva bort hat – det är bara kärlek som kan fördriva hatet.”

6. Han betalade ett högt pris

”Om ditt eget hem utsätts för mordbrand när dina barn ligger och sover och familjen lever under konstant dödshot – hur ska man då leda arbetet framåt utan att ge upp och gömma sig?” undrade Martin Luther King.

Efter ett bombdåd, som höll på att kosta hans egen bror livet, sa han: Stående bland husspillrorna, omgivna av våld och hat, sjöng rörelsens anhängare ”We shall overcome”.

Själv fick han betala det högsta priset när han dödades på en hotellbalkong i Memphis 1968 – bara 39 år gammal. Dagen före dödsskottet uttryckte han de här orden: När jag tänker på min egen död funderar jag på vad man ska säga om mitt liv efteråt. Säg att jag var en trumslagare för rättfärdigheten. Allt jag vill lämna efter mig är ett hängivet liv.

Arne Winerdal