Pelle Hörnmark vill bygga broar med kristna i Bosnien

Dokument

Det är bara ett 30-tal gudstjänstbesökare i den lilla kyrkan i huvudstaden Sarajevo en söndagskväll i mitten av maj. Men Pelle Hörnmark predikar med samma kraftfulla stämma som inför stor­publik i pingstkyrkan i Jönköping eller Filadelfia i Stockholm. Det är inte bästa jobbet, bästa bilen, en vacker fru, eller en villa på Sarajevos bergssluttningar som är meningen med livet. Det är Jesus som ger livet verklig mening, inskärper han.

Tolken, pastorn Saša Nikolinovic, översätter från engelska till bosniska.

– Jag älskar Jesus. Han har gett mig ett nytt liv, fortsätter Hörnmark inför mötesbesökare där alla är under 50 år.

Blev kristen precis före krigsutbrottet

Församlingen har drygt 20 år på nacken. Men är fortfarande liten. Pastor Saša Nikolinovic blev kristen precis före krigsutbrottet 1992. Nu är arbetslösheten stor och de unga i de små evangeliska församlingarna flyttar till Tyskland eller något annat land. Möjligheten att göra sig en framtid upplevs högst begränsad i hemlandet. Utflyttningen dränerar samtidigt församlingarna på nya ledare som kan träda in och fortsätta arbetet framåt.

I Sarajevo är det moskéerna som dominerar den religiösa bilden. Ibland talas det om islamisering när nya moskéer byggs med pengar från Saudiarabien.

”Fortsätter arbeta utan stora resultat”

Pelle Hörnmark berättar i gudstjänsten att folk alltid har haft åsikter om honom. När han var föreståndare i pingstkyrkan i Jönköping diskuterade en del om han skulle ha vit skjorta eller inte i gudstjänsterna. Sedan blev han ledare för 90 000 svenska pingstvänner, och ännu fler åsikter kom. Nu leder han ett nätverk för tre–fyra miljoner kristna i pingströrelsen i Europa och en del tycker till om huruvida han ska möta påven eller inte.

– Folk kan alltid ha åsikter om dig. Men det viktiga är att du vet vem du är i Jesus. Att du har din identitet i honom, säger han och vänder sig till den som blivit kallad ett ”misstag” av sina föräldrar, den som blivit mobbad i skolan eller den som av annat skäl tvivlar på sitt eget värde.

Serverar kaffe och sover på golvet

Påvebesök har inte varit aktuellt så här långt, även om Pelle Hörnmark hälsade på hos den tidigare katolske ledaren i Vatikanen för flera år sedan. Här i Balkanländerna finns heller inga likheter med Hörnmarks medaljmottagning hos svenske kungen tidigare i år. I Bosnien handlar det för den svenske Europamissionären snarare om att servera kaffe ur termos till en äldre dam i en församlingsplantering, om att sova på golvet i kyrkans expedition eller i ett enkelt hotell, och framför allt om att sitta i samtal med vanliga pastorer i små evangeliska kyrkor.

Likheter för pastorer i Sverige ooh Bosnien

I samtalen ser han en hel del likheter mellan hur pastorer i Sverige och Bosnien kan uppleva det.

– Ensamheten som pastorerna ibland känner är lika, brottningen med sin kallelse är lika och kämpandet med varför det inte händer mer är också väldigt lika. Samtidigt är det nog inte många av våra svenska pastorer som skulle stå ut med det de står ut med här.

– Jag är full av beundran inför pastorer och församlingsplanterare jag möter i Bosnien som fortsätter att arbeta utan att se de stora resultaten.

Religion kopplat till nationell identitet

Den etniska rensningen under kriget i Bosnien, 1992–1995, tog omkring 100 000 människoliv. Två miljoner människor gav sig samtidigt i väg på flykt. En del av dem tog sig till Sverige, och många av dem finns fortfarande kvar. Under vistelsen i Sarajevo får vi höra berättelsen om huset uppe på bergssluttningarna där de serbiska krypskyttarna låg och sköt ner mot den muslimska befolkningen. Till huset togs bosniska kvinnor, som belöning till serbiska soldater som utmärkt sig i kriget. Där i huset våldtogs kvinnorna, och ibland misshandlades de vidare. Vi besöker också marknadsplatsen, som i dag har full kommers med frukt- och grönsakshandel, men där 67 människor dödades vid en flygbombning mot hjärtat av staden i slutet av kriget. Vi vandrar förbi det som var Carl Bildts kontor under hans medlaruppdrag i landet.

Unga minns inte dödandet

Drygt 20 år efter krigsslutet har den unga generationen inga egna minnen av dödandet, och landet ansöker om medlemskap i EU. Sarajevo är en stark kulturstad med en filmfestival och internationella skådespelarberömdheter som Brad Pitt och Angelina Jolie på besök häromåret. Men de etniska spänningarna i Bosnien är långt ifrån borta mellan de ortodoxa serberna, de katolska kroaterna och de muslimska bosniakerna. Landet är uppdelat i två självständiga områden, Bosnien-Hercegovina och Republika Srpska, där serberna i den senare har hotat med folkomröstning för att bli självständiga.

Serber nära relationer med Ryssland

Serberna har nära relationer med Ryssland och Putin, medan bosniakerna relaterar till Turkiet och president Erdogan. Storpolitiska spänningar finns alltså som en komponent i regionen. Och när flyktingströmmen genom Europa var som störst 2015 varnade Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att fler stängda gränser i Europa skulle kunna skapa en ny militär konflikt på Balkan.

Religionstillhörigheten i Bosnien är överlag starkt förknippad med den nationella identiteten, vilket innebär att många i praktiken lever ett sekulärt liv, men där kyrkan eller moskén är en viktig del av traditionen.

Pastorer på motsatta sidor under kriget

Pelle Hörnmark säger att länderna i det forna Jugoslavien definitivt är ett av de minst evangeliserade områdena på den europeiska kontinenten. I Bosnien finns några hundra evangeliskt kristna i tolv små församlingar, och också ett ateistiskt arv efter kommunisttiden då president Tito styrde. I grannlandet Montenegro är de evangeliskt kristna 150 till antalet.

De få pingstförsamlingar som fanns i Bosnien innan kriget, utplånades i och med striderna och flykten från landet. Efter krigsslutet var det som att börja från noll igen.

Pastorer har ofta krigat själva

Pelle Hörnmark och hans resesällskap träffar pastorer och församlingar i flera olika städer, och får höra berättelserna om deras situation. Flera av pastorerna har själva varit ute i kriget, och de har ibland varit på motsatta sidor i striderna. Saša Nikolinovic i Sarajevo berättar att han stred på den bosnisk-muslimska sidan, och att han hade gjort samma sak i dag. Branko Erceg, pastor i Banja Luka, huvudstad i Republika Srpska, bar å sin sida vapen för de serbiska trupperna. Helt enkelt var detta inte för den då nyfrälste unge mannen, som i dag är tvåbarnspappa.

– Jag bad till Gud att jag skulle slippa döda någon, och han hjälpte mig, säger han i samtal med svenskarna.

I dag ingår de båda pastorerna i samma nätverk av evangeliska kyrkor, och möts tillsammans. På några håll, exempelvis i Sarajevo, är församlingarna mixade med olika etniciteter, och blir på så sätt ett exempel för gränsöverskridande gemenskap och försoning. Men på andra håll är det mer etniskt uppdelat.

"Mentaliteten är största hindret för oss"

Branko Erceg jobbar i flera olika församlingsgrupper i Republika Srpska. Det kan vara två timmars bilresa emellan dem. Ett par av grupperna i området samlar 15–20 personer, andra 5–7 personer.

– Vi har goda lagar och frihet att göra vad vi vill i dag. Men mentaliteten hos människor är vårt största hinder. Som evangeliskt kristna hamnar vi utanför och uppfattas förråda både serber, kroater och muslimer, berättar han.

Samtidigt som sammanblandningen mellan religion och nationalitet är utbredd finns förstås djupt troende också bland ortodoxa och katoliker. Bland annat berättas om karismatiska katoliker på flera platser.

En församling på varje sida

I staden Mostar i södra Bosnien är den medeltida bron över floden Neretva återuppbyggd igen. Under kriget sköts den sönder av bosnisk-kroatiska stridsvagnar. Pelle Hörnmark blickar ut över floden från den symboliskt viktiga bron. Han försöker vara brobyggare i sitt uppdrag som ordförande för Pentecostal European Fellowship, PEF.

Men Mostar är fortfarande uppdelad i en muslimsk halva och en kroatisk halva, åtskilda av floden. Och det finns en liten pingstförsamling på varje sida. I nuläget verkar det inte möjligt att förena dem, även om det finns vänskap församlingarna emellan. Många av Mostarborna vistas fortfarande bara på ”sin sida” av floden, berättas det.

Tom bibelskola

Bibelskolan i Mostar, som startades 1996 och då hade många elever, står i dag i princip tom.

I Mostar möter vi också ett nytt inslag för Bosnien och Balkan. Två ukrainska missionärer från Krimhalvön har flyttat till området med sina familjer för att arbeta som församlingsplanterare. Peter Syniuk och Andrii Svirchevskyi säger att det är Gud som har kallat dem hit. Nu arbetar de med att skapa relationer i ett samhälle med 5 000 invånare på andra sidan gränsen i Kroatien, inte långt från Mostar.

De evangeliskt kristna i området hälsar dem med glädje, och menar att missionärer från öst står nära dem både kulturellt och språkligt. Tidigare har det inte minst varit många amerikanska och västeuropeiska missionärer som kommit. Nu visas ett nytt intresse från såväl Ukraina som Vitryssland.

Sverige har flera kontakter i de områdena genom Rauli Lehtonen, pastor i finska Filadelfiakyrkan i Stockholm, och Östeuropamissionär i många år, som också är med på resan.

Känner sig bortglömda

Det är tufft och kämpigt för många av de evan­geliska församlingarna i Balkanländerna. De känner sig bortglömda av sina kristna vänner i väst. Det är bland annat därför Pelle Hörnmark har valt att prioritera det här området under sin första tid som PEF-ordförande. Han lyssnar, ställer frågor, reflekterar och det hela avslutas ofta med ett spontant bönemöte med förbön för pastorerna. I Sverige har Hörnmark ibland kallats för ”pastorernas pastor”.

Vid en avstickare till Kroatien möter vi nyckelledare i församlingarna från flera av länderna i det forna Jugoslavien. Träffen hålls i staden Osijek, ungefär lika stor som Jönköping, som sedan 1972 varit ett teologiskt centrum för pingströrelsen på Balkan och i Östeuropa.

Teologiska centret står öde

Det teologiska centret i Osijek stod på sin höjdpunkt på 1990-talet och hade då 120 teologistuderande och boende. Men nu står lokalerna även här helt öde. De unga på Balkan försvinner till Västeuropa – 60 000 lämnade Kroatien förra året och lika många Bosnien. Myndigheterna har dessutom dragit in licensen för utbildningen. Nu står ett fantastiskt teologiskt bibliotek och undervisningslokaler som byggdes för elva år sedan outnyttjade. Också det ett tecken på den låga temperaturen i den evangeliska kristenheten i området just nu.

Hit har kristna ledare från Slovenien, Makedonien, Serbien, Bosnien, Kroatien och Montenegro rest för att sitta ner med Pelle Hörnmark. Redan för ett år sedan möttes några av dem i Frankfurt i Tyskland, och sedan samlades de igen vid Pingst-Europakonferensen i Stockholm i december. De har uttryckligen bett de nordiska pingströrelserna om hjälp.

Vill starta dialog mellan pastorer

Pelle Hörnmark har med sig tre–fyra konkreta idéer till samlingen. Den första är att samla 10–15 nyckelpastorer, inklusive några unga, från varje land till något liknande det som i Sverige kallades Pastorsakademin. Den införde Hörnmark för några år sedan när det spretade åt lite olika håll i svensk pingströrelse och pastorerna behövde komma tillsammans och hitta varandra.

Grundtanken är att det inte bara ska vara undervisning i en riktning från en talarstol, utan framför allt dialog och interaktion i viktiga frågor mellan pastorerna. Nu siktar man på att samlas 3–4 dagar i maj 2018. En tanke som Hörnmark får under veckan är att ta med pastorerna och deras fruar till en stad vid Balkankusten för att också ge dem en uppmuntran i samband med konferensen, något som i förlängningen kan komma församlingarna till godo. Avsikten är en fortsättning 2019 och 2020.

Pastorerna hjälps under några timmar åt att identifiera vilka ämnen som är viktiga att ta upp. Det kan exempelvis handla om hur de undviker splittring mellan församlingarna, hur man gör övergången till nästa generation, eller om hur de ska komma förbi den kulturella mentaliteten där religionen blir en nationell identitet. Ett annat aktuellt ämne gäller vad det egentligen innebär att bejaka pingsten och den helige Ande.

Pastorerna bestämmer också att de ska ha inledningstalare från både öst, väst och Balkan vid konferensen för att få olika infallsvinklar på ämnena.

Planerar ungdomskonferens

Ett annat samtal med pastorerna i regionen handlar om att i juli 2018 anordna en stor ungdomskonferens med 1 500 ungdomar från hela Europa på Balkan. Ungdomarna reser dit för att tillsammans med de lokala församlingarna och norskstartade ”Jesus revolution” evangelisera ute på gator och torg under ett par veckor. Tanken är att först samla alla i Belgrad i Serbien en vecka för att förbereda sig, och sedan den andra veckan sprida ut sig i de olika länderna i forna Jugoslavien, med kanske 100 personer i varje stad. Ett stort event utomhus, med modern musik och kreativa uttryck, blir det i varje land.

Pingstpastorn Stephan Christiansen från Norge, har stått i bräschen för ”Jesus revolution” i 20 års tid, och har skickat ut team till 800 städer under åren. Nu är han med och möter pastorerna för att inspirera dem för ungdomssatsningen.

En tredje idé är att få använda de nu tomma bibelskolelokalerna i Osijek som ett träningscenter för ungdomar under ett år. Vidare att få ta dit och undervisa unga missionärer från Ukraina, Vitryssland och andra östeuropeiska länder som brinner för Balkan.

Redan nu i sommar anordnar PEF också en evangelisationssatsning i Montenegro med ungdomar från hela Europa.

”En levande Jesustro är förenande”

Pelle Hörnmark har varit missionär i Etiopien i fem år – och reste ut som byggnadsingenjör med hustrun Tina. Det är där bland de fattiga etiopierna han har lärt sig det mesta han kan om ledarskap, säger han.

Bosnien hade han kontakt med under 1990-talet som föreståndare för pingstkyrkan i Jönköping. Det är den församlingen som har bekostat byggnationen av den lilla evangeliska kyrkan i Sarajevo där Pelle Hörnmark nu predikar. Han vill tala hopp in i en tung situation för landet. Men han reser inte ensam, utan har en grupp på 5–6 personer med sig från Sverige och Norge. Pelle Hörnmark säger att han bestämt sig för att ta med sig människor som en arbetsmetod för att sprida kunskapen och engagemanget. Han hoppas att inblandningen ska växa, inte minst i svensk pingströrelse, för Bosnien, Balkan och Europa, som han betraktar som bortglömda områden på senare år.

– Vi har tänkt att de klarar sig själva. Och ibland har vi felaktigt betraktat oss själva som den största missionella utmaningen. Men vi har mer resurser än de allra flesta pingströrelser i Europa.

Nu är han glad för det engagemang han ser i flera svenska pingstförsamlingar, med Stockholm och Jönköping i spetsen, samt för stödet från svenska Pingst i hans ordförandeskap för pingstnätverket i Europa. Han ser samtidigt en ömsesidighet där svenska församlingar kan få del av pionjärandan från Öst- och Sydeuropa.

Vad drömmer du om i ditt nya uppdrag?

– Min dröm är en form av ny Jesusrörelse på den här kontinenten. Det finns mycket kristen kultur och verksamhet i Europa. Men Jesus som frälsare verkar inte ha prioritet i européernas hjärtan, den personliga relationen till Jesus.

– Jag tror att en Jesusrörelse kan vara lösningen på många av de problem vi ser i dag; som etniska motsättningar och större gap mellan olika folk. Jag uppfattar att levande Jesustro är förenande. Religion kan ibland vara separerande. Men pånyttfött liv och ett förvandlat hjärta ger rum för alla människor. Det finns plats för alla människor vid Jesu sida.

Vill bosätta sig en tid i Bosnien

Under våren har Pelle Hörnmark bland annat också besökt Ukraina, Bulgarien samt Italien vid två tillfällen. Han lägger 60 procent av sin tid i Europa­, 20 procent i Afrika och 20 procent i Sverige.

Framöver funderar han på att bosätta sig någon månad i Bosnien, ihop med hustrun, för att kunna fördjupa relationen med pastorerna här.

– Många av utmaningarna kring ledarskap handlar ju också om familjen, det är ofta ett bortglömt arbete. Här kanske vi skulle kunna göra något tillsammans genom att dela med oss av egna erfarenheter, jag och Tina.