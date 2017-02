Donald Trumps omdiskuterade inreseförbud – detta har hänt

Nyheter

27 januari: Donald Trump inför hårda restriktioner för vilka som får resa in i USA. Under 90 dagar kommer inga visum att utfärdas till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Samtidigt stoppas allt flyktingmottagande under 120 dagar.

28 januari: Donald Trumps beslut om tuffare regler för invandring, och att kristna ska prioriteras framför muslimer, har väckt kritik runtom i världen. Men han får också stöd. Exempelvis från pastor Franklin Graham, som var med och bad för Trump då han nyligen installerades som president.

– Det är inte bibliskt att tillåta alla att komma in i landet, var Franklin Grahams kommentar efter Trumps beslut att stänga gränserna.

30 januari: Tiotusentals människor i olika städer i USA demonstrerar mot Donald Trumps inreseförbud.

31 januari: USA meddelar att personer med dubbelt medborgarskap kommer att släppas in.

31 januari: Omkring 900 tjänstemän vid amerikanska utrikesdepartementet har undertecknat ett internt dokument som kritiserar inreseförbudet.

2 februari: Manfred Weber, som leder EPP-gruppen i EU-parlamentet (till vilka svenska kristdemokrater hör) sade att man bör söka dialog med Trump. Men han var samtidigt starkt kritisk till inreseförbudet.

4 februari: James Robart, en federal domare i Seattle, stoppar tills vidare Trumps inreseförbud eftersom det strider mot USA:s författning. Beslutet gäller i hela landet. Efter beskedet får människor med giltiga visum från de sju länderna åter gå ombord på plan till USA.

4 februari: Två domare i appellationsdomstolen avslår Trump-sidans begäran om att omedelbart riva upp domare Robarts beslut.

7 februari: Förhandlingar börjar i appellationsdomstolen där tre domare ska avgöra framtiden för Trumps inreseförbud.

TT & Dagen