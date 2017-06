EFS årskonferens får besök av pastor­ från pingströrelsen

Nyheter

Under 2017 firas reformationen i stora delar av världen. Även EFS uppmärksammar detta, genom temat Korset - vårt enda hopp under sin årskonferens i Alingsås.

– Martin Luther säger att kyrkans dyrbaraste skatt är evangeliet om Jesus Kristus. Det är Kristus som korsfäst som är kyrkans centrum. Vi vill se en sådan rörelse i kristenheten, mot det som är centralt, säger Johan Ericson, som är kommunikationschef på EFS.

Distrikt kan bli regioner

Konferensen inleds under lördagen och avslutas under nationaldagen. Under dessa dagar kommer det inte bara vara förhandlingar utan även gudstjänster och seminarier.

Talar gör bland annat författaren Magnus Malm, biskop Åke Bonnier och den tillträdande missionsföreståndaren Kerstin Oderhem.

– Pingstpastorn Magnus Persson predikar hos oss under lördagen, och några dagar senare på ELM:s konferens. Mig veterligen är det första gången en pingstpastor talar på båda dessa konferenser, säger Johan Ericson.

Under årskonferensen kan det också komma att fattas beslut om att erbjuda EFS distrikt att gå in i en gemensam organisation. EFS styrelse har föreslagit att de sju självständiga distrikten knyts närmare till riksorganisationen genom att bli regionala enheter i stället. Tanken är bland annat att minska på dubbelarbete inom EFS.

– Det skapas också möjligheter att tänka nytt när det gäller det regionala och nationella missionsarbetet. Med en ny organisation blir det lättare fokusera på uppdraget, säger Johan Ericson.

Insamlingsrekord

EFS årsredovisning för 2016 visar att rörelsen inte saknar utmaningar. Man har länge haft en nedåtgående trend vad gäller antal medlemmar. 2016 gick också EFS back med 3,3 miljoner kronor. Johan Ericson pekar dock på att man förra året paradoxalt nog slog insamlingsrekord, en stor del av dessa pengar var dock öronmärkta för att motverka svälten i Afrika.

Han ser också hopp vad gäller medlemsutvecklingen.

– Vi växer i storstäderna, säger han.