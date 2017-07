Efter föräldrarnas kamp: Lille Charlie är död

Som Dagen rapporterade beslutade sig lille svårt sjuke Charlies föräldrar sig tidigare i veckan för att låta honom somna in. Och nu har babyn lämnat jordelivet, skriver föräldrarna i ett uttalande. "Vår vackra lilla pojke är borta, vi är så stolta över dig Charlie" skriver föräldrarna enligt nyhetsbyrån CNA.

Lång kamp

Elva månader gamle Charlie Gard föddes med en mycket ovanlig sjukdom. Sedan han var åtta veckor gammal har han vårdats på sjukhuset Great Ormond Street Hospital, i London.

Sjukhuset menade att det inte fanns något de kunde göra för att rädda babyn. Men föräldrarna satte sitt hopp till en läkare i USA som ville genomföra en exprimentiell behandling av lille Charlie. Föräldrarna Connie Yates och Chris Gard lyckades samla ihop tillräckligt med pengar för att genomföra behandlingen.

Men detta motsatte sig sjukhuset som inte ville låta föräldrarna flytta sitt barn. Detta beslut fick sedan stöd av högsta domstolen.

Påven engagerar sig

I föräldrarnas långa kamp för Charlie fick de oväntat stöd från påven och Donald Trump. Påven uttryckte att föräldrarnas önskan borde respekteras och USA:s president twittrade ut att han ville hjälpa till.

När London-sjukhuset, trots domen, bestämde sig för att låta pröva frågan igen visade det sig vara försent. Det var inte längre möjligt att sätta in behandlingen.

– Oavsett vad folk tycker kan ingen förneka det intryck vår vackra pojke har gjort i världen och hans arv kommer aldrig att dö, sa mamma Connie efter att de beslutat sig för att låta Charlie somna in.

Påven i bön

När påve Franciskus nåddes av dödsbudet Twittrade han ut en stilla förbön för pojken och hans familj:

"Jag anförtror lille Charlie till Fadern och ber för hans föräldrar och för alla dem som älskade honom"

I entrust little Charlie to the Father and pray for his parents and all those who loved him.