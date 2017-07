Bjöd in till läger för barnbarnen

Familj

När man svänger ned på Kyrkvägen i Rönnäs kommer man till ett rött hus med utsikt över åkrar och sjö. Här bor Britt och Leif Zetterlund. Just denna dag är de lite trötta. Under natten hade de sju barnbarn sovandes hos sig i ett stort militärtält på gården. Eller sovandes, det var lite si och så med den saken – därav tröttheten. Prinsessorna och Leif var de som höll ut hela natten i tältet. De yngre prinsarna fick ingen ro, så farmor/mormor flyttade till slut in för att sova, berättar Britt Zetterlund själv.

– Vi fick idén av ett annat missionärspar som vi umgicks med ute i Kenya. De har sex barn och har i många år anordnat läger för sina barnbarn.

Det här är andra året i rad som paret Zetterlund anordnar läger för barnbarnen. Det handlar inte bara om gemenskapen och att skapa roliga barndomsminnen, utan det är också ett sätt för Leif och Britt att dela tron med nästa generation. Därför vill de gärna uppmuntra andra att engagera sig i sina barnbarn.

– Far- och morföräldrar har en viktig roll att spela i dag. Vi påverkar våra barnbarn mycket och det är viktigt att vi är med och stärker dem i sin tro. När det är läger får barnen komma från sin vardag och kanske ställa frågor de gått och funderat på. Till skillnad från föräldrarna har vi ofta mer tid. Det blir viktig kvalitetstid med barnen, förklarar Britt och Leif.

Under helgen byggs fågelholkar och genomförs fågelexkursioner. Barnen är ivriga att berätta. De pratar i mun på varandra om allt de gjort och hur roligt de har det. De vill visa tältet, studsmattan, snickarboden i ena hörnet av trädgården, kiosken med glass och godsaker på vägen ned mot sjön där man får handla med hemmagjorda presentkort.

Uppe på loftet i gårdens lada har ett andaktsrum gjorts i ordning. Där har Britt och Leif pyntat med kuddar, trasmattor, kors, altare och ljus. Och så en gitarr. Här samlas de varje kväll för berättardags och för att sjunga tillsammans. Barnen vill inte sluta sjunga. I vardagsrummet samlas de på samma sätt varje morgon, för att sätta fokus på Jesus under resten av dagen och får bibelundervisning av farfar/morfar Leif.

– Det har blivit många fina samtal. Flera av barnbarnen delade med sig av att de vågat berätta för kompisarna i klassrummet att de är kristna. När vi har berättardags eller bibelundervisning blir det en väldig stillhet. Leif berättade bland annat om en tjej som levde för länge sedan. Hon arbetade i fyra år för att spara ihop pengar till en egen Bibel. Barnen blev så förvånade. Det gav dem lite perspektiv på hur olika människor kan ha det, säger Britt.

Både Leif och Britt har bott och arbetat utomlands i nuvarande Sydsudan. Leif har startat upp biståndsorganisationen International Aid Services, med verksamhet i tio afrikanska länder, och har därför många spännande historier att berätta för sina barnbarn.

Både i låtvalen och i samtalen under lägret ligger ett stort fokus på ordet tacksamhet. När Leif och Britt frågar sina barnbarn vad de vill tacka för rasar det genast in exempel på det.

För att få vara med på barnbarnslägret måste man ha gått ut årskurs ett. Detta för att de ska kunna läsa och skriva lite grann, förklarar Britt. Det gör att flera av de yngre barnbarnen förväntansfullt väntar på att få vara med kommande år. Den äldste är nu 13 år gammal och får agera miniledare under lägret. Flera av barnen är med på andra läger under sommaren, men barnbarnslägret ”Summercamp” blir ändå något alldeles extra.

– Det är så fint är att vi får odla relationen barnbarnen, men även att de får växa i relation till varandra och träffas som kusiner. Samtidigt får vi ge dem det bästa vi har – tryggheten i Jesus.

När helgen är slut hittar Britt och Leif ett handskrivet brev med en teckning på deras sängbord. ”Jag älskar Summercamp. Hoppas ni gör det nästa år igen”, har ett av barnbarnen skrivit.