Där ett äventyr tar slut väntar ett annat

Familj

Jonas Magnusson är uppväxt i Mariestads Missionsförsamling och utbildade sig till pastor vid Örebro Missionsskola. Han har arbetat som pastor i Kalmar och därefter i Götene där han är bosatt sedan 28 år tillbaka. Under fem år arbetade han i Elimkyrkan i Götene innan han sa upp sig för att tillsammans med några till församlingar starta en Second hand-butik på den lilla orten. De ville nå människor utanför kyrkans väggar, och Jonas beskriver second hand-verksamheten som en saga, även om inte alla Götenebor trodde på den från början.

– De skojade med mig och sa: "Det förstår du väl att det inte går att ha en second hand-butik i Götene, här kan man ju köpa grannens skjorta utan att man vet om det". Men under de 25 år vi har haft den nu så tror jag att lilla Götene har skickat över 25 miljoner till församlingens olika sociala missionsprojekt och då är det ett samhälle med 5 000 invånare i tätorten, säger Jonas glatt.

Vid second hand-butikens uppstart reste Jonas även på halvtid runt med "Vandra genom bibeln", ett seminarium som har sitt ursprung i USA där teologistudenter på 70-talet skapade grunden för seminariet som nu finns i flera länder runt om i världen. Syftet är att flera sinnen ska engageras för att på ett roligt sätt ta sig igenom bibeln bit för bit.

– 1999 tog jag sedan fram "Bibeläventyret" och sjösatte det, säger Jonas.

Han berättar att Bibeläventyret är ett pedagogiskt material som är byggt på skolans läroplan och som berättar om Bibeln. Jonas tanke var att använda det på skolorna i Götene, men intresset växte snabbt och han började resa runt med Bibel­äventyret både i Sverige och utomlands.

– Inom några år hade det spridit sig över hela landet och sedan dess har vi nog gjort ungefär 17-18 000 heldagar ute på olika skolor i Sverige. Min uppgift har varit att utveckla det, hålla kurser och att föreläsa, säger Jonas.

I dag är det Svenska Bibelsällskapet som driver Bibeläventyret vidare och Jonas har varit ute på olika resor i världen för att hjälpa andra att också starta upp Bibeläventyret i sina respektive länder. Men för drygt ett år sedan lämnade Jonas vidare sin plats till en efterträdare och han tycker att det känns "fantastiskt bra" och mycket tror han beror på sina medarbetare.

– Jag har haft så fantastiskt bra medarbetare, både i second hand-verksamheten och i Bibeläventyret.

Snart går ett flyttlass ner till Malmö, dit Jonas och hans fru Katarina har bestämt sig för att flytta och där har de också tre av sina barn med familjer.

– Jag blev arbetslös i går så jag sitter och njuter här nu, skrattar Jonas.

Men någon längre ledighet har inte han tänkt sig. Efter flytten i sommar hoppas Jonas på att kunna starta upp något nytt nere i söder.

– Det känns som att man skulle kunna dra igång ett projekt till, säger han.

Det blir inte något större 60-års-firande för Jonas, utan i stället ska han och Katarina ha en "tack och farväl-fest" i form av öppet hus den 14 april, innan de ger sig av mot nya äventyr.