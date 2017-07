Efter kurs i New York försvann pressen

Familj

Varför har du åkt till New York?

– Jag är utbildad sångpedagog från Örebro musikhögskola. Men när jag var i New York för ett år sedan fick jag höra talas om New York Vocal Coaching och blev intresserad. De har en kurs för lärare som vill fortbilda sig, men också för dem som är helt nya. Exempelvis är det många Broadwayartister som åker dit för att lära sig undervisa. Grundaren och läraren är Justin Stoney, som har undervisat många stora artister och världsstjärnor. Men han fortsätter ändå att ge lektioner till barn och amatörer.

Hur har undervisningen gått till?

Under höstterminen satt jag hemma i köket i Sverige och sjöng och tog del av undervisningen via Skype. Under våren har jag själv praktiserat det vi lärt oss med mina elever. Det sista man gör är att åka till New York och ta lektioner på plats och även göra några examensprov. Därför är jag i USA nu. Det har varit väldigt spännande att få testa på att undervisa Broadwayartister.

Vad tar du med dig från kursen?

– Jag har lärt mig sångteknik på en ännu mer fördjupad nivå och hur man kan individualisera undervisningen ytterligare från elev till elev.

– Sedan har jag lärt mig att ta bort mycket av pressen från mig själv när jag undervisar. Det är inte jag som ska prestera i sången, utan det är eleven. Om eleven spelar in undervisningen ska det inte vara min röst de hör, utan framförallt sin egen.

Finns det något du tänker att du kan använda när du är ute och arbetar i församlingarna?

– Ja absolut, jag har fått många olika verktyg jag kan använda till körer och till min egen röst. Jag tror jag har blivit mer fokuserad på att hitta rätt övning eller låt för rätt situation. Lovsång ska ju aldrig handla om prestation, men man ska ändå alltid ge det bästa man har.

diplom. Lina Häger, från Örebro, har nyligen avslutat en kurs i New York inom sångpedagogik.