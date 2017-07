Gösta sålde sin renhjord och blev evangelist bland samer

Familj

Sedan dess har Gösta rest runt i byarna från norra Jämtland till norra Dalarna, och evangeli­serat. Han känner de flesta i det vida och ofta väglösa område som varit hans arbetsfält.

Tillsammans med hustrun Carina,­ som han träffade när de båda gick bibelskola på Betel­institutet i Orsa, har han kört runt eller gått till fots, eller åkt snöskoter i oländig terräng, gjort hembesök och hållit stugmöten. Han har rest runt bland same­byarna för EFS räkning och arbetat med samiska­ konfirmandläger.

Ett hundratal byar har fått återkommande besök av evan­gelisten Gösta. Han har till och med varit på Kolahalvön och missionerat bland samerna.

– Gud har så olika vägar för oss. Det var en överraskning för mig, det jag fick gå igenom då jag blev född på nytt.

Att Herren är en trogen hjälpare fick Gösta erfara redan när han som ung blev frälst.

Året var 1976 och en EFS- pastor kom upp till byn. Han startade konferensen ”Gemenskap kring ordet”.

– Samer och flera av bygdens folk blev frälsta under konferensen. Min pappa och flera släktingar var bland dem.

– Jag tyckte mycket om mellanöl på den tiden. Man var slav under den. Jag satt ofta på byns hotell och drack och pratade med de andra. Så en kväll, det var på kvällen in­nan första advent,­ kom det in en massa folk. Det var kristna som skulle­ på ett möte. De frågade: varför­ följer du inte med in, så det gjorde jag, fast tveksamt. Under­ det mötet blev jag så berörd att jag grät. Jag blev frälst den kvällen.

Men det var inte lätt att vara nyfrälst bland samerna på 1970-talet. Det var mycket skam inblandat och rädsla för var de andra, kamraterna skulle säga. Gösta kallar det för fienden, det som till en början kom och ansatte honom. Skamkänslorna och tankarna på att inte kunde han vara en sådan där kristen. Han skämdes för att vara med de kristna och det tog emot att gå på fler möten. Men han gick och vid ett tillfälle lade prästen händerna på Gösta.

– Och då upplevde jag den helige­ Andes kraft. Herren gjorde mig nykter på en enda gång, det var ett stort mirakel. Han gav mig kraften att berätta för mina arbetskamrater och det visade­ sig att de högaktade mig för steget jag tog för att bli kristen. Jag kände djupt i mitt hjärta att Gud berörde mig.

En inre röst sa till Gösta: ”Håll fast vid det du har fått.” Nu, alla dessa år senare, berättar han att mirakel fortfarande sker i hans liv. Att Herren ingriper i vardagliga händelser och att han kan öppna Bibeln och där hitta profetiska tilltal som talar om den tid som är här och nu.

Han reser fortfarande dit man kallar honom för att evangelise­ra, men han och hustrun Carina­ har även gått in i en förbönstjänst där de ber för byarna, före­tagen och folket.

– Jag upplever också att jag har kommit in i en ny kallelse, en profetisk, säger Gösta.

– Det finns många som har den här undangömda gåvan. Till mig har Gud sagt att vi har en prövningens tid framför oss men genom det kommer Guds folk att förenas. Varje församling kommer att resa sig och stå vakt på murar och efter den svåra tiden kommer en ny tid, då våra församlingar kommer att blomstra och deras lovsång ska höras över hela landet.