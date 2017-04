”Jag jobbar åtta dagar i veckan på second hand”

Familj

Mats Odell, KD-profil, som fyller 70 år på söndag Hur ska du fira? – Vi har faktiskt en fest redan i lördags för familjen och vänner. På själva födelsedagen är jag och Elisabeth bortresta. Har du något på önskelistan någon sak? – Ja, många goda år tillsammans med Elisabeth och familjen. Jag har ingen att-göra-lista som jag ska bocka av. Många har nog dragit sig tillbaka från arbetsliv och uppdrag när man fyller 70 – hur ser det ut för dig? – Jag är bland annat styrelseordförande för Smartare elektroniksystem, ett initiativ som handlar om digitalisering av Sverige och om hur vi kan stärka konkurrenskraften genom smarta elektroniksystem i produkter i Sverige. Vi delar ut pengar från staten till innovationer för att säkra att Sverige ska förstärka och behålla en världsledande roll i området. – Och sedan har jag även ett antal styrelseuppdrag i näringslivet och vi driver några företag i familjen och även med kompanjoner. Det låter som du har en del att göra? – Ja, till exempel i förra veckan hade vi styrelsemöte i Finanskoalitionen mot barnsexhandel, där jag har varit ordförande sedan den startade 2007. Det är ett samarbete mellan polisen, ekobrottsmyndigheten, finansinspektionen, alla banker i Sverige, bankkortförmedlare samt en del IT-företag som jobbar med sådant här. Vi fick 2015 pris som bästa brottsförebyggande initiativ i Sverige. Vi håller på med ett mycket spännande utvecklingsarbete för att också komma åt det som händer på darknet* och de kryptovalutor som används för att hålla igång denna tyvärr mycket lönsamma industri med övergreppsbilder på barn. Betalning med traditionella betalningsmedel som bankkort och via banksystemet har vi lyckats stoppa, men illegal handel sker fortfarande genom så kallad kryptovaluta. – Och så är jag ordförande i Grindtorpskyrkan i Täby. Ni var ju med i Centrumkyrkan i Vallentuna förut – varför kände ni att ni ville byta? – Vi ha bott i Täby i 15 år och har varit medlemmar i Centrumkyrkan i Vallentuna sedan starten, ja före det till och med. Men vi har velat stödja våra barn och barnbarn att komma in i en församlingsgemenskap i närheten av där de fins, det är orsaken till flytten. Sedan valdes jag till ordförande där förra året. Det känns oerhört meningsfullt att få vara med och leda en så fantastisk fin församling Det har ju varit turbulent i församlingen i samband med att det blev en egen församling – vad kan du berätta om det och var ni är i dag? – Det har varit en positiv utveckling, där de här svårigheterna som uppstod i samband med det här har löst sig, bland annat i förhållande till Filadelfia Stockholm. Visst finns det sår kvar i församlingen efter den här processen men det har skett och pågår en sammanläkning och en harmoni som breder ut sig, något som bland annat märks i offrandet. Vi har en mycket god ekonomi Och väldigt många kommer på våra gudstjänster. Har du några politiska uppdrag i dag? – Nej, inte annat än att jag är medlem i KD. Och jag vill gärna hjälpa till i valrörelsen 2018 för att bidra till att vårt kära parti gör ett bra val. Saknar du den aktiva politiken? – Egentligen inte. Det är alltid roligt att träffa kristdemokrater och andra vänner inom politiken. Men jag tror att jag är färdig med politiken på det sättet. Jag följer politiken noga men det är inte så att jag att har abstinens. Hur sköter sig ledningen för KD tycker du? – Bra. Det är en oerhört tuff spelplan i politiken, inte bara i Sverige. Det är en tid när nästan allting omprövas. Det är oerhört svårt för små partier, i regeringsställning eller inte, att göra sina röster hörda när det inte är valrörelse. När det väl är skarpt läge i en valrörelse blir det andra förutsättningar at formera sig på jämbördig nivå. Och där tror jag att Ebba Busch Thor har en fantastisk förmåga, hon är en naturbegåvning i att kommunicera och väcka förtroende och empati på ett sätt som hennes medtävlare i stor utsträckning saknar. Det tror jag kommer betyda väldigt mycket. Klarar KD sig kvar? – Absolut, det tror jag. Vem är Jesus för dig? – Jesus är en person som offrade sig för mig och för världen. Som gör att jag varje dag kan vända mig till honom, samtala med honom och uppleva att jag får bönesvar. Fotnot: *Darknet är ett privat, virtuellt nätverk för fildelning där användare endast ansluter sig till folk de godkänt. Darknet använder sig oftast även av någon sorts kryptering.

