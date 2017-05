Minnesord över Paul Wikström

Familj

Vår far Paul har lämnat det jordiska en knapp vecka innan han skulle fylla 95 år, och därmed avslutades en lång livsgärning. Pappa föddes i byn Alvik utanför Luleå som ett av 12 barn i en jordbrukarfamilj. Hans far var baptist, modern tillhörde HF. Redan som 15-åring kom Paul till en personlig tro som kom att forma resten av hans liv. Efter att i tidig ungdom hjälpt till hemma på gården och arbetat i affär kom Paul att som 23-åring söka in på bibelskolan i Filadelfia Stockholm, och under dessa veckor hade han förmånen att få bo hos familjen Allan Törnberg.

Efter bibelskolan började ett livslångt kall i församlingstjänster inom pingströrelsen, först som evangelist eller medarbetare i Kalix, Sundsvall och Uppsala, därefter som föreståndare i Mölndal, Skellefteå, Tranås och Tibro, samt även uppdrag som vakanspastor i Karlshamn och på Fotö. Ett par år hann han också med att driva en begravningsbyrå.

Det var i Sundsvall han träffade Astrid, som blev vår mor och pappas trogna livskamrat. De fick leva tillsammans i 45 år och skapade ett hem som blev en trygg plats för oss fem barn. Ett hem med varm, öppen och generös atmosfär om än under knappa ekonomiska omständigheter. Båda hade begåvats med musikalitet, och de sjöng gärna duett tillsammans. Pappa hade på egen hand lärt sig spela gitarr, dragspel och piano, vilket blev en stor tillgång i pastorsgärningen. Hans tenorstämma kom till nytta i predikantkören, med vilken han gjorde resor till USA, Sydamerika och flera länder i Europa.

Med sin mycket utåtriktade personlighet och sin förmåga att se människor, kanske speciellt de som inte blev så uppmärksammade, passade han utmärkt in i rollen som församlingsföreståndare. Något han aldrig försummade var att besöka de sjuka som inte kunde komma till kyrkan.

Som person var pappa spontan och social, alltid positiv, omtänksam och hjälpsam. Han tyckte om kroppsarbete, gärna i sin trädgård, fiske på västkusten och att se sport på TV. De sista levnadsåren grumlades hans minne och tankar alltmer, och hans en gång så kraftfulla kropp tynade bort. Men hans Gudstro bar livet igenom, och även på sitt äldreboende kunde han sprida glädje och visa förnöjsamhet. Nu är pappa hemma hos Herren efter fullbordat livslopp. Vi barn tänker med ömhet på hans varma leende och stora, mjuka, omfamnande händer. Med stor tacksamhet kommer vi, övrig familj och vänner att vårda hans ljusa minne.

Gunnel Kvist, Sven Wikström, Rune Wikström, Marianne Aeppli, Helene Wikström