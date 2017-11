Familj

En barnläkare i Kongo startade fotbollsklubbar så att olika etniska grupper skulle kunna få ökad förståelse för varandra. Detta engagerade hon sig i och det har utvecklats till ett stort fredsprojekt som kyrkor lokalt står för. Omkring 500 ungdomar är engagerade i fotbolls­skolan Hoppets Arena. Regelbundet­ medverkar ungdomar från Equmeniakyrkan som volontärer. Man håller både andakter och arrangerar fotbollscuper.

År 2013 var Ulla-Britt Carlsson i Kongo-Brazzaville senast, då tillsammans med ett barnbarn, som gjort ett student­arbete kring fotboll. Det anordnades också en cup i Brazzaville och via fotbollsklubbar i Örebro kunde man bidra med kläder och fotbollar.

– Jag har tänkt att jag skulle försöka komma iväg en gång till, men man vill ju inte vara till besvär, säger hon.

Varje vecka har Ulla-Britt Carlsson telefonkontakt med sina vänner och kolleger i landet. Hon har till och med en egen by där nere, ”Maman Ullas by”. Hon köpte nämligen mark och startade ett kooperativ i Kindamba, ”Maman Ullas jord”. Det startades 2012 tillsammans med makarna Hans och Alphonsine Norelius från Örebro. Huvudsyftet är att stödja änkor, som ofta får det svårt ekonomiskt när mannen dött, inte sällan i krig.

I det här området har det varit oroligt och många har flytt, men nu börjar de komma tillbaka, berättar hon.

– Vi skickade lite kläder nyligen, mest för att de skulle känna att vi tänker på dem. Militären hade tagit ett par kor från dem och lite annat. Men nu är de igång igen.

Numera är kooperativet överlämnat till lokala ägare.

På det lokala fotbollslaget ÖSK hemsida finns Ulla-Britt Carlsson med som en av trotjänarna och hon missar sällan en match.

Du är guldmedlem och med på de flesta matcher?

– Ja, det är jag. Det beror ju på att jag vill göra något för and­ra. Alla vet att jag varit missionär och på så vis får man förtroenden. Vi är lite isolerade i våra kyrkor, vi skulle behöva vara ute mer. Vi ska inte blygas för evangeliet utan kunna vittna där vi är.

Du pratar gärna om Gud var som helst?

– Ja, det gör jag. Var jag än är.

Men det räcker inte med att vara fotbollssupporter, missionär, sjuksköterska och kooperativpionjär. Hon har funnits i politiken också. Suttit i riksdagen som ersättare under ett par mandatperioder. Och som social­demokratiskt kommunalråd i Örebro under elva år i slutet av 1970-talet och under 1980-talet.

Ulla-Britt Carlsson saknar lite av den närhet som förr fanns i kommundelsnämnderna.

– Jag saknar den där närheten när man kan jobba tillsammans på ett annat sätt. Vi behöver alla hjälpas åt.

Du har hunnit med mycket i livet?

– Ja, jag har en del erfarenheter.

I botten är hon vårdlärare. Utbildningen skaffade hon som en förberedelse för missionsgärningen. Hon var bara tolv när hon visste att Kongo skulle bli hennes liv. Första utresan var 1960, mitt i en av de många svåra krigsperioderna som Kongo upplevt.

– Kallelsen drev mig, och den kan jag aldrig svika.

Krigandet har tagit miljoner liv, särskilt i grannlandet Kongo-Kinshasa men även Kongo-Brazzaville har haft mycket strider. Hon ser fotbollen som ett redskap att försonas.

När du ser tillbaka på ditt liv – vad lyser starkast?

– Jag skulle vilja börja om igen i Kongo. Nu har jag så mycket erfarenhet från alla håll, så att ta med mig det och starta på nytt där skulle jag vilja. Jag vill vara en ambassadör för Hoppet! Hopp att leva är det som folk saknar.