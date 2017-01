När Bertil sjöng för de norska soldaterna föddes en kallelse

Familj

Känner du dig som en blivande 80-åring?

– Nej, jag fattar inte riktigt att jag blivit 80 år. Jag har fått vara frisk hela livet. Och då jag ägnat mycket tid i ungdomen åt idrott så har jag byggt upp en fin hälsa. Och jag älskar fysiskt arbete och motion.

Håller du i gång fortfarande?

– Ja, jag skottar snö runt fastig­heten där jag bor. Och jag går gärna långpromenader.

Hur ska ni fira?

– I hemmet i Arbrå. Våra tre döttrar, mågar och våra sju barnbarn kommer.

Har du något på önskelistan?

– Ett nytt mindre dragspel, det jag har nu är väldigt tungt. Och så önskar jag naturligtvis att få vara tillsammans med min familj­, min kära hustru, barn och barnbarn.

Kan du berätta hur det gick till när du fick din kallelse?

– Jag var fem år när jag hälsade på mormor och morfar i Dalarna. Det var under andra­ världskriget och det kom en stor grupp norska soldater över gränsen, de flydde undan tyskar­na. Då ordnades ett möte för dem och vi bjöd dem på mat. Jag fick frågan om jag ville sjunga en sång för de norska soldaterna och jag sjöng ”Låt mig få höra om Jesus”. Jag minns att flera torkade tårarna under mitt framträdande. Redan då kände jag att det var något särskilt med namnet Jesus. Jag blev inte avgjort kristen förrän jag var 17 år, men detta följde mig genom mina ungdomsår, att det fanns en kallelse inom mig.

Kan du berätta vad som hände när du blev avgjort kristen?

– Det var så att min far blev frälst samma år som jag föddes. Men han fick vara ensam om det i familjen, varken mamma eller jag tog ställning. Men han var ensam och trogen i Filadelfia i Stockholm.

– När jag var 17 år jobbade jag tillsammans med honom på byggen. En dag fick jag höra en röst som ropade på mig. När jag tittade ner från ställningen såg jag en en äldre kvinna från Filadelfia, Hanna hette hon. Hon sa: ”Bertil, jag ber för dig varje dag att du ska bli frälst. Jag kommer inte sluta att be förrän jag ser att jag har fått bönesvar.” Mina arbetskamrater tittade på mig och jag skämdes väldigt. Men Hanna gav sig inte. Hon kom tillbaka nästa dag och sa samma sak. Och det gick ett par månader. Hon berättade senare att hon bett och fastat för att jag skulle bli frälst. ”Gud har en plan för ditt liv, Bertil”, sa hon flera gånger. Hon var en riktig bönesjäl.

– Jag hade framgångar inom idrotten, hade många vänner och spelade dragspel, men jag fick syndanöd och kände att det saknades någonting. Så jag följde med pappa till ett möte i Fila­delfia och under den starka gudstjänsten blev jag träffad i hjärtat. Och då sökte jag Gud efter­ mötet och samma pastor, Johannes Waern, som hade bett för min far 17 år tidigare, fick nu be för mig och jag blev frälst.

– Jag fick vittna på arbetsplatsen och för min mamma som var cancersjuk. Och mamma tog emot Jesus också. Mamma och jag döptes i samma dopförrättning och pappa grät av glädje. Sedan fick mamma förbön och blev helad och levde sedan i 40 år.

När Bertil fick frågan om han ville bli evangelist tvekade han, han hade bland annat ett arbete han trivdes mycket bra med. Men som 25-åring följde han sin kallelse och blev evangelist i Gagnef i Dalarna.

– Jag är väldigt tacksam för de här åren, att Gud tog mig i sin tjänst. Visst har det varit jobbigt, inte minst ekonomiskt. Men jag har fått vara med om väldigt mycket spännande och härliga saker under de här 50 åren. Jag skulle gärna göra om den här tiden om jag fick.

– Alla våra tre döttrar är fräls­ta och i tjänst för Gud. Och fortfarande har jag kallelse för möten­. De senaste tio åren har mitt ämne varit Jesu återkomst, under rubriken ”Framtiden i Bibelns­ ljus”. Det har lockat mycket folk.

Är du fortfarande ute och talar?

– Ja, det händer, men mest är jag i Ljusdal, varannan söndag predikar jag.

Du spelar ju dragspel – vilken är din favoritsång?

– Julsångerna tycker jag om och jag spelar även ur Seger­toner. Men favoriten är nog ändå ”Låt mig få höra om Jesus”.

Vem är Jesus för dig?

– Jesus är i första hand min frälsare och mitt stora föredöme. Han betyder allt.