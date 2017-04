Rödeby församlinga anordnade veteranbilsutställning

Familj

– Jag började jobba här för ett år sedan så för mig är det första gången. Det är ett mycket trevligt initiativ och jag är glatt överraskad över hur mycket folk som kommit hit, säger Mats Svensson, kyrkoherde i Rödeby.

Han tycker att det är ett trevligt evenemang och tror uppskattningsvis att ett tjugotal veteranbilar var parkerade på utställningsplatsen på kyrkans parkering. Vädrets makter gjorde dock att bara två motorcyklister kom.

– Min företrädare var väldigt driftig och startade många projekt och det här är ett av dem.

Varför anordnar ni något sådant här?

– Min tanke rent generellt, i mötet med människor kopplat till missionstanken, är att möta människor där de är. Under fastan var jag och vår komminister till exempel nere i mataffärerna och sålde prästost. Vi stod där och pratade med människor, i prästkrage och allt, dels för att samla in pengar till fasteinsamlingen men mest för att möta människor där de är. Vi hoppas på så vis att sänka tröskeln för människor att komma in i kyrkan så småningom. Det är min missionstanke och mitt sätt att arbeta som kyrka.

Var det många som kom och tittade?

– Ja, det var en hel del som kom.

Var det vana kyrkobesökare som kom?

– Nej, faktiskt inte. Och jag fick flera goda samtal där folk uttryckte överraskning över hur bra det kan vara i kyrkan. Inte så högtravande kanske.

Under de tre timmarna i söndags eftermiddag bjöds det dessutom på tipspromenad, hembakade bullar, musikgudstjänst med det lokala bandet On the Road och grillning vid kyrkan. On the Road brukar göra spelningar i samband med liknande evenemang inom kyrkan över hela Blekinge och bandmedlemmarna är dessutom aktiva inom kyrkan på olika sätt. Vinsterna till tipspromenaden hade lokala företag frikostigt sponsrat.

Har du själv något bilintresse?

– Nej, egentligen inte, men jag kör motorcykel. Och även om jag själv inte körde mc:n dit, på grund av det snöblandade regnet, var jag klädd i min mc-jacka hela dagen. Detta kändes helt rätt, dagen till ära.