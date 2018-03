"Rörigt och härligt att jobba i församling"

Familj

Andrea Keller är pastor på deltid i församlingen New Life i Alvik, Stockholm, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Hon har ansvar för ungdomsarbetet i kyrkan samt finns med i en nystartad församlingsplantering med mer fokus på unga vuxna som träffas i New Lifes lokaler.

Hon gillar mångfalden med flera generationer och olika kulturer som möts under samma tak.

– Det kan vara rörigt – men är härligt. Jag tycker om det. Församlingen är en fantastisk plats att hjälpa människor att växa i sin tro, säger Andrea Keller.

Hon beskriver sig själv som en person med många drömmar, och som aldrig har känt att hon bara vill göra en sak resten av livet. Andrea förklarar att hon gärna jobbar i team och att hon inte vill hamna i en "liten box" med traditionella pastorsuppgifter.

Den andra deltiden är hon anställd på kristna studentorganisationen Credo, där Andrea är ansvarig för insamlingsarbetet. Hon har jobbat med unga människor ganska länge, men ibland har hon också känt sig osäker på sin förmåga, säger hon.

– Jag har tänkt att jag inte platsar eller är cool nog. Det har mer varit en känsla av kallelse och kärlek till unga människor som drivit mig. Jag bara måste betjäna dem.

Andrea lyfter fram att Guds hjärta bultar för de unga – och att han vill använda unga som bärare av Guds rike. Samtidigt menar hon att generationerna behöver varandra.

– I dag har vi ett alldeles för stort gap ibland, där unga växer upp utan fäder och mödrar som kan fungera som mentorer. De unga behöver generationerna som har gått före.

Hon är uppvuxen i Jönköping och studerade bild och form på gymnasiet. Efter studenten arbetade hon på missionsorganisationen OM:s kontor i Jönköping med att organisera tonårslägret Teen Street i Tyskland, där flera tusen ungdomar från hela Europa brukar samlas på sommaren.

Fyra år teologistudier blev det på Korteboskolan i Jönköping (Svenska Alliansmissionen) innan hon 2009 flyttade till Stockholm. Där fortsatte hon bland annat att läsa hebreiska på Teologiska Högskolan i Stockholm för att bli en bättre bibellärare.

Efter att ha varit äldste och ideell ungdomsledare i New Life några år anställdes hon våren 2017 som pastor.

Annars är Andrea Keller just nu fylld av upplevelserna från en missionsresa till Lettland som hon brukar följa med på under sportlovet varje år. I år besökte gruppen en by med 600 personer, där samtliga hushåll fick besök, samtal och det delades ut matkassar och kläder med mera.

När jag i samtalet inför 35-årsdagen frågar om framtidsplaner säger Andrea att hon inte har några särskilda sådana just nu. Men ett undantag finns.

– Nästa projekt är att skaffa körkort. Det känns som att det är dags, säger hon.

Andrea Keller förklarar att hon annars är nöjd med livet och tänker att Gud leder och har planer för henne.