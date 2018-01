”Rösten undrade varför jag var så rädd”

Familj

– Jag är Judas i vårt missionsråd, säger han skämtsamt när Dagen ber honom beskriva hans engagemang i församlingen. Nåja, det är inte allvarligare menat än att Judas var den som skötte pengarna i Jesu lärjungaskara och att det är ekonomi- och budgetansvaret Fredrik Willén har i missionsrådet. Därutöver hjälper han tillsammans med sin fru till i ungdomsverksamheten bland mellanstadiebarn.

Pingstförsamlingen i Lidköping är det andliga hemmet. Men han besöker gärna andra församlingar och kristna konferenser.

– Jag har en förkärlek för klassiska bibelstudier och helger med mötesserier och det är ofta mindre församlingar som ordnar sådana, berättar han. En favorit är Edsväraveckan, en över 70-årig sommarkonferens.

– Även om jag snart är 45 år brukar jag tillhöra de yngre där. Eftersom jag har ett särskilt intresse för Israel och dess plats i det profetiska ordet går jag gärna till samlingar med talare som är kunniga kring detta.

Tillfället när Gud talade direkt till honom var när han varit kristen i ungefär ett år. Han var då 24 år gammal och hade fått i uppdrag att berätta om hur han kom till tro.

– Jag tog det på stort allvar och hade hört att man ska be och fasta. Så jag köpte ett fastepaket på den lokala hälsobutiken och följde det. När söndagen kom var jag jättenervös och jag var så imponerad av kompisen före mig som vittnade och jag tänkte att så bra kan jag aldrig tala. Just när pastorn körde igång ”O, store Gud” på tramporgel hörde jag Guds röst tydligt säga: ”Fredrik, varför är du rädd? Jag är ju med dig”. Det tog bort all rädsla och jag berättade vad jag hade upplevt.

På dagarna är han verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen, ett jobb han trivs med, dock medveten om att det är en myndighet som har lågt förtroende i allmänhetens ögon.

– Men jag vet ju allt bra vi gör för både arbetssökande och arbetsgivare, så jag berörs inte så mycket av det. Nu är vi en stor myndighet med nästan 15 000 anställda så det finns naturligtvis både bra och dåliga exempel.

– Vårt uppdrag är ju ett av de bästa, att få hjälpa människor att få ett arbete.

Nyligen deltog Fredrik Willén i ett projekt att placera arbetskraft på det lokala sjukhuset och en tid efter träffade han en nyanländ kille som fått ett av de här jobben och som naturligtvis var jätteglad. Mycket av Arbetsförmedlingens fokus är på jobb till nyanlända. Fredrik Willén tycker att den nuvarande regeringen har styrt upp etableringsprogrammet bättre än den förra.

– Det ställdes inte så mycket krav förut. Sossarna har blivit den nya högern, säger han och skrattar.

Fredrik Willén har fått order från dottern att inte prata om barnen i intervjun, men kan inte låta bli att berätta om en artikel där det hävdades att barn som tvingas hjälpa till hemma blir mer framgångsrika senare i livet.

– Så i år har jag inrättat ett tydligt städschema hemma och förklarat för barnen ”det är bara för att jag vill att ni ska bli framgångsrika!”