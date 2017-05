Susanna jobbar ideellt för att hjälpa utsatta barn

Familj

Det var i höstas som Eksjö kommun anställde Petra Petersson som familjebehandlare, på socialtjänstens öppenvård, för att få igång en stödgrupp för utsatta barn. Hon har arbetat många år i förskolans värld. Hon fick bland annat i uppdrag att se över möjligheten att starta en barngrupp i syfte att kunna stödja barnen individuellt och kontaktade Storegårdskyrkan i Eksjö.

Gruppen vänder sig till barn som är utsatta hemma, till exempel där det finns en missbrukarproblematik.

Susanna Stråhle, själv medlem i Storegårdskyrkan, kommer att jobba tillsammans med Petra Svensson.

– Petra var positivt inställd till kyrkan som lokal och till kyrkors andra sociala engagemang så hon frågade helt enkelt Storegårdskyrkan om vi ville vara med på det här. Och det vill vi gärna, säger Susanna.

Hur kom du med i bilden?

– Jag har arbetat i socialtjänsten i ett tiotal år med inriktning på barn och unga. Jag har ett väldigt stort hjärta för de här frågorna. Just nu jobbar jag på Hela människan som också arbetat mot missbrukshållet fast med vuxna. Då jag jobbar deltid där känner jag att jag kan lägga ett par timmar i veckan på Diamanten.

Hur mycket resurser läggs på det här?

– Jag jobbar ideellt och kommunen har en anställd som läger tid på det här. Vi har två timmar aktiv tid i veckan och till det tillkommer planering.

Var kommer ordet Diamanten ifrån?

– Vi ville ha ett positivt namn. Vi tänker att alla är lika mycket värda som en diamant oavsett hur man har det. Diamanter kan man dessutom slipa. Så det finns mycket som gör att vi tycker att det är ett fint namn.

Vilken fördel finns med att ha verksamheten i en kyrka?

– Först måste jag säga att det är viktigt att det finns en sådan här grupp i varje kommunen, oavsett var det hålls. Som församling kan man erbjuda så mycket mer, som gemenskap eller barn- och ungdomsaktiviteter.

Finns det någon nackdel?

– Nej, jag tror inte det. Folk i allmänhet har en positiv syn på kyrkan. Vi är också i en ganska neutral lokal. Vår kyrka är tillbygd med den här lokalen som är en ganska hemliknande miljö. Det känns inte som om man går in i en kyrka när man går in där. Ur den aspekten hoppas jag att vem som helst, oavsett vilken religion man tillhör kan känna at man kan vara med om det finns ett behov.

Hur går det?

– Vi har inte börjat gruppen ännu tyvärr, vi har inte fått in tillräckligt många anmälningar utan är fortfarande i planeringsstadiet.