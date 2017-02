Till minne: Berndt Kvist

Familj

Vår far Berndt Kvist, Tranås, föddes­ 1 november­ 1920 i Huskvarna. Fadern var industriarbetare, modern tidigt sjukdomsdrabbad av tbc, senare också reumatism och njursvikt. Berndt blev enda barnet. Trots knappa omständigheter kunde föräldrarna ge honom stöd att ta realexamen.

Därefter följde studier vid Jönköpings Handelsinstitut. Detta lade grund till ett yrkesliv inom ekonomi, först genom tjänst vid större företag som Husqvarna AB, Hellefors bruk AB och Grängesbergsbolaget.

1955 startade Berndt en revisionsbyrå i Tranås i samarbete med ortens Köpmannaförening­. Några år senare tog han över denna och drev den som godkänd revisor i egen regi fram till sin pension.

Berndts föräldrar hade rötter­ i Frälsningsarmén och metodismen men blev några av de allra­ första medlemmarna när en pingstförsamling bildades i Huskvarna. I tidig vuxen ålder kom även Berndt att ta samma steg och har sedan varit medlem i pingstförsamlingar i Huskvarna, Hällefors, Västerås, Grängesberg och Tranås.

Sin hustru May träffade han i Hällefors under krigsåren och de gifte sig 29 december 1946. Om pappa levt bara två veckor längre skulle de ha firat 70-årig bröllopsdag! De fick oss tre barn på olika platser men vi fick vår huvudsakliga uppväxt i Tranås. Pappa var intresserad av samhällslivet och satt under en period­ i Tranås stadsfullmäktige­. I församlingen hade han uppdrag som revisor under många år, efter sin pension var han ekonomiansvarig i ett ekumeniskt gospelcafé och var aktiv inom Gideoniterna.

Han hade intresse för mission, inte minst för missionärernas ekonomiska villkor. Han tyckte om att resa och tog familjen med på en lång Europasemester med bil 1958 vilket var ovanligt då. Han besökte Israel flera gånger och hade en stark känsla för denna­ nations bibliska koppling. På äldre dagar tillbringades många sommarsemester i husvagn på Löttorps camping.

I vänkretsen var han respekterad för sin lite lågmälda men lugna­ och fasta personlighet och var i yrkeslivet samvetsgrann och rättrådig.

Som barn minns vi med stor värme hans ständiga omsorg om oss barn och sedan våra barn. Oräkneliga gånger har han nämnt oss i sina böner.

Vi minns hans starka vilja att träna tal- och gångförmåga efter en större stroke 2003. Tack vare denna envishet kunde han bo kvar i hemmet med vår mor May fram till sin död.

Strax efter 96-årsdagen tynade livslågan alltmer. Pappa kände sig redo för himmelsfärd. De sista orden var böneord och slutet­ andades frid och vila i tron på Jesus.

Göran Kvist, Björn Kvist, Birgitta Lööf