Till minne: Birger Gren

Familj

Birger Gren född i Sävsjö blev en del av vår församling i och med att han mötte Borgholmsflickan Inga-Lill Hellberg under studietiden på Kaggeholms folkhögskola. I bådas hjärtan brann en helig kallelse till Afrikas folk.

År 1955 blev ett händelserikt år. På våren vigdes Birger och Ingalill till ett långt, lyckligt och innehållsrikt äktenskap. På hösten avskiljdes makarna för sin missionstjänst i Tanganyika, numera Tanzania, både i Borgholm och i Mönsterås, som stod som utsändande församling.

De två första perioderna i Tanzania utgick arbetet från etablerade missionsstationer, men när det var dags för den tredje perioden för 50 år sedan, kallade Gud Birger och Ingalill tillsammans med ytterligare tre personer att börja ett pionjärarbete i Usumbarabergen. Lushoto blev boplatsen. Det egna vardagsrummet fick fungera som gudstjänstlokal, men det blev snart för litet, liksom två efterföljande lokaler. Lyckligtvis var Birger byggnadstekniskt kunnig och kyrka byggdes inte bara i Lushoto utan också på de utposter som grundades. Han byggde också sjukhus/dispensär, skolbyggnader och bostäder.

Birger gick in i missionsarbetet helhjärtat med stort ansvar och engagemang. Evangeliet både i tal och i skrift skulle, oberoende av svåra omständigheter, nå så många som möjligt. Marknadsplatser, skolor och fängelser besöktes. Mycket bön gav resultat. Breven hem till Sverige berättade om människors frälsning från synd, ondska, sjukdom och mörker. Breven gav också många glimtar från vardagen, där det kunde vara brist på de mest elementära saker som vetemjöl och smör, vägarna förvandlas till lervälling vid regnperioden, de fyra barnen långt borta under skolterminerna, lyckan över deras hjälp bl.a. med litteraturspridning när de var hemma. Det som var utmärkande i varje brev oavsett situation var dock den tacksamhet och glädje som uttrycktes. Tala om att tjäna Herren med glädje!

Viloperioder hemma i Sverige behövdes. Vid tillbakablick känns det syniskt att kalla dem för just viloperioder, för under den tiden skulle underhållande församlingar besökas både vid hemkomst och avfärd. De här besöken var till oerhörd glädje och inspiration för församlingarna och i synnerhet för oss i Borgholm. Här ställde Birger upp både i verksamheten och med praktiskt arbete för församlingen. Också under viloperioden! Under åren hann Birger tjäna flera församlingar som vakanspastor.

Som pensionär blev Birger församlingens stöttepelare som äldste och som föreståndare under vakanstider. Uthållighet i bönen var ett av Birgers kännetecken. Varje morgon bad han och makan för varje enskild församlingsmedlem. Vi tackar Gud för Birger Grens stora insatser, hans omsorg om och gästfrihet mot de människor som kom i hans väg oberoende av tillhörighet.

Filadelfiaförsamlingen Borgholm, gm styrelsen