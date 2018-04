Till minne: Britt Bergfelt

Familj

Hon föddes den 12 april 1925 och växte upp i Sommens samhälle. Britt utbildade sig till sjuksköterska med inriktning på att resa till Afrika som missionär. Hon hade sitt andliga hem i Tranås Pingstförsamling, i dag Brunnsparkskyrkan, redan från tidiga år.

År 1961 antogs hon som Pingstförsamlingens i Tranås missionär med inriktning på sjukvårdsarbete i Etiopien och i oktober månad det året reste hon ut. Efter ett par år med bland annat språkstudier och sjukvård i huvudstaden Addis Abeba fick hon leda uppbyggandet av en ny missionsstation i den isolerade byn Wondo i södra Etiopien. Arbetet var nytt, inga vägar, ingen elektricitet eller annan modernare infrastruktur fanns. Britt måste under en längre tid bo i en hydda med jordgolv utan fönster. Hon fick se till att en framkomlig väg blev ordnad och klinikverksamheten­ fungerade under den första tiden under ett träd.

På denna plats kom Britt att göra en stor och betydande insats för folket. Än i dag är det många etiopier som minns Britt med stor tacksamhet och respekt.

Arbetet i Etiopien fortsatte hon med under flera perioder för att sedan gå vidare till nya uppgifter för missionen i Tanzania. Hon avslutade sin missionsgärning i Afrika omkring 1989.

Sedan dess har hon varit verksam i Tranås inom sjukvården till pensioneringen och också på ett helhjärtat sätt varit engagerad i Brunnsparkskyrkans verksamhet. Det finns mycket mer att säga om Britt, om hennes engagemang för invandrarkvinnorna och deras barn i Brunnsparkskyrkans verksamhet bland dem.

Ett stort hjärta fyllt med himmelsk kärlek till den utsatte och marginaliserade har slutat att slå. Närmast anhöriga är brodern Hans Bergfelt med familj, Göteborg.

Lennart Edén, Tranås, för Brunnsparkskyrkan