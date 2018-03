Till minne: Sture Dahl

Familj

Vår vän och värderade medlem i Andreasförsamlingen, Sture Dahl, har avlidit i en ålder av 93 år. Sture Dahl var född i en pastorsfamilj på Visingsö, 1925, yngst av 4 syskon, och flyttade runt under barn- och ungdomstiden innan han i början av 1950-talet kom till Borås, där han träffade sin blivande hustru, Inger. De fick tillsammans tre barn.

Sture Dahl var en sann entreprenör och kom att ägna hela sitt yrkesverksamma liv åt affärsverksamhet inom kontorsmöbelbranschen och då under Facits varumärke. Först i Borås, sedan i Gislaved och Motala innan han med sin familj flyttade till Sollentuna i början av 1960-talet. 1977 etablerade Sture sin verksamhet som Facit-handlare i Jönköping, som han drev fram till sin pensionering. Han fick uppleva flera framgångrika år i nära samarbete med den gamla Facit-ledningen men också ett antal bekymmersamma år då den tekniska utvecklingen sprang ifrån det välkända industriföretaget.

Genom alla år har Sture med familj varit engagerad inom Missionskyrkan, i dag Equmeniakyrkan. Andreasförsamlingen i Jönköping minns med glädje och tacksamhet all den tid och det engagemang som han lagt ner i församlingens verksamhet. Under flera år som förtroendevald ledamot i församlingens styrelse och under drygt 40 år tillsammans med sin Inger som synnerligen aktiva medlemmar i församlingen.

Karaktärsdraget humoristisk och solig har varit Stures adelsmärke var han än har rört sig, så snart han steg över tröskeln steg temperaturen i rummet genom hans generösa och varma personlighet.

Vi uttrycker vår tacksamhet över många års god och trofast vänskap och bevarar Sture i ljust minne samtidigt som vi önskar Inger med familjer Guds välsignelse för kommande dagar.

Andreasförsamlingen Nils-Erik Emme