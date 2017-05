William Grönroos: Jag har alltid vetat att jag skulle bli präst

Familj

Kummelbyprästen ger ytterligare ett exempel på hur han var inne på prästbanan i unga år.

– När vi lekte krig i radhusområdet så skulle jag begrava de som hade dödats. Även om jag inte tänkte på det sättet då så har jag ändå på något sätt alltid vetat att jag skulle bli präst.

William Grönroos är uppvuxen i en kristen familj. Hans föräldrar åkte, på uppdrag av PMU, till Etiopien i slutet av 1980-talet och William kom att spendera en stor del av sin grundskoletid på ett internat i Addis Abeba medan föräldrarna bodde ute på landsbygden i Zeway.

– De sex åren har nog påverkat mig mer än vad jag ibland har trott. Bland annat präglades min syn på tron och världen. Dessutom fick jag se mycket elände. Medan vi bodde i Etiopien pågick både hungerkatastrof och inbördeskrig.

Trots att William alltså tidigt i livet kände ett kall till att bli präst, berättar han att tonårstiden innebar en långdragen ”förhandling” med Gud, i bön.

"– Jag funderade på hur roligt det egentligen var att arbeta som präst. Jag tänkte att det skulle vara tungrott med gamla människor som hade bestämda åsikter om saker och ting. Ett tag var jag inne på att läsa till lärare, det ligger på sätt och vis ganska nära prästyrket. Sedan funderade jag också på att bli civilingenjör, jag gillar det tekniska. Det var emellertid alltid till prästtankarna jag återkom.

När William hade förhandlat klart med Gud flyttade han till Uppsala för teologistudier. Som en bonus träffade han även hustrun där.

Kummelby kyrka i Sollentuna, där William arbetar sedan 2011, tog Alpha-konceptet till Sverige för drygt 20 år sedan. William berättar att han kände till såväl Kummelby som Alpha innan han kom till församlingen. Det var ändå inte därför som han sökte sig till just Sollentuna.

– Jag hade ett halvtidsvikariat i Norduppland och var samtidigt föräldraledig på halvtid. En fredagseftermiddag kom jag hem ganska trött, men kände samtidigt att Gud sa till mig att jag skulle söka tjänster just då. Jag tog fram datorn och gick in på Arbetsförmedlingens hemsida. Högst upp under lediga prästtjänster fanns en annons om ett vikariat i Kummelby och det visade sig att det var sista ansökningsdagen.

William uppdaterade snabbt sitt CV och skickade in en ansökan. Några veckor senare kallades han på intervju och när han väl hade fått vikariatet fick han veta att församlingen ville ha honom kvar tillsvidare.

– Gud ville nog att jag skulle vara här, säger han.

Hur är det då att arbeta som präst? Lika tråkigt som du fruktade som tonåring?

– Det stämmer att kyrkan är full av gamla, men även unga, människor som har bestämda åsikter. Just åsikter kan jag verkligen uppskatta, det betyder att de brinner för något. Jag uppskattar samtalen och närheten till Jesus i det jag gör. Jag tycker också om att ha begravningar, det är något fint med det och ofta blir det bra möten och samtal.

Hur känns det då att fylla 35?

– Inte så jättestort faktiskt, jag är glad och tacksam för att jag har överlevt ett år till. Självklart har jag haft några toppar tidigare, men jag hoppas ändå att jag är på väg mot toppen, säger William.