Franciskus och Trump – en historia av motsättningar

Nyheter

– Det finns alltid dörrar som inte är stängda. Man ska alltid leta efter öppna dörrar, även om de bara står lite på glänt. Man går in genom en sådan dörr och talar om det man har gemensamt. Sedan kan man gå vidare, steg för steg, sa påven.

Och på onsdagen möttes de två männen med en historia av kontroverser i bagaget.

Kritisk till politiken

Påven Franciskus har under Donald Trumps presidentvalskampanj förra året upprepade gånger gjort klart, om en försiktigt, att han förhåller sig kritisk till Trumps politik.

Bland annat sa han att den som bygger murar i stället för broar inte är en sann kristen. Uttalandet syftade på Donald Trumps löfte att bygga en mur mot Mexiko för att hindra strömmen av fattiga migranter till USA.

Trump svarade att det var "skamligt" av påven att ifrågasätta hans kristna tro.

– Om och när Vatikanen angrips av IS, vilket alla vet är IS främsta måltavla, så kan jag lova er att påven kommer att önska och be om att Donald Trump skulle ha blivit vald till president, sa den dåvarande presidentkandidaten.

Trump har också kritiserat påven för att vara en alltför "politisk person" när denne gjorde en avstickare till gränsen mellan Mexiko och USA under sin resa i Mexiko förra året. Efter uttalandet som orsakade en del protester tvingades Trump att backa. I en intervju med CNN sa han att han hade respekt för Franciskus.

– Jag tycker att han gör ett mycket bra jobb. Han har mycket energi. Men jag tror att han misstolkats. Jag tror också att han har fått fel information.

Starka ord

Kulmen i det som av vissa medier kallas för ett "ordkrig" mellan Trump och Franciskus nåddes kanske veckan innan det amerikanska presidentvalet. Franciskus höll då ett tal i vilket han, utan att nämna Donald Trump vid namn, varnade för "sociala murar" och "falska profeter".

– Tyranner får stöd genom att nära vår fruktan, sa Franciskus.

– All tyranni är terrorism. Och när denna terror, som har såtts i periferin, genom massakrer, plundring, förtryck och orättvisor exploderar genom olika former av våld och fega hatattacker, det är då som medborgare som fortfarande har några rättigheter kvar frestas att bygga upp en falsk trygghet med hjälp av fysiska eller sociala murar.

Indirekt kritik

Påven har också upprepade gånger påtalat att de förändringar i klimat och miljö som på ett ödesdigert sätt påverkar de fattigaste människorna på jorden har sin grund i en ekonomisk politik som bygger på girighet och rovdrift. Även den ståndpunkten är en indirekt kritik mot Donald Trumps politik.

Besöket i Rom ingår i Donald Trumps första utrikesresa som USA:s president. Ursprungligen fanns besöket i Vatikanen inte med på schemat.

Från Rom åker Trump vidare till Bryssel för att delta i ett NATO-toppmöte och sedan till Sicilien för ett G7-möte.