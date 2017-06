Nyheter

"Världens fest" är Svenska kyrkans internationella riksmöte men berör betydligt fler än de som är engagerade i detta arbete. Den är ett återkommande inslag och arrangeras i år för sjunde gången.

Senast det begav sig, för tre år sedan, stod Karlstad som värd och i år hade man landat i Västerås. Då var Anders Wejryd ärkebiskop, nu är det efterträdaren Antje Jackelén som predikar i avslutningsgudstjänsten.

Ett stort tält med plats för 2 000 personer - betydligt fler än som ryms i domkyrkan (som "bara" har plats för 1 300) hundra meter bort - markerar Svenska kyrkans närvaro i "gurkstaden".

Och detta mitt på Stora torget, dit åtskilliga förväntansfulla människor begett sig. Redan en och en halv timme innan gudstjänstens start hörs den stora kören öva på sin repertoar.

Säkert lockar det en eller annan att "tjuvlyssna" lite utanför tältet. Det får de så gärna göra. Ett syfte med "Världens fest" är att kyrkan ska synas mer ute bland folk.

– En skillnad mot tidigare upplagor av "Världens fest" är nog att vi är mer synliga i år. Det är bra för Svenska kyrkan ska vara där människor är, säger Pelle Söderbäck, pressekreterare i Västerås stift, när vi möts utanför tältet.

Inför en fullsatt tältsalong predikar ärkebiskopen med övertygelse om undret på den allra första pingstdagen.

Hon beskriver pingstundret i Apostlagärningarna 2 och den helige Andes inträde som kyrkans svar på det lidande och den död som terrorister sprider omkring sig i våra dagar. Men först tar hon avstamp i Första Mosebok, i staden Babel.

Där byggde människorna ett torn som skulle räcka till himlen. De behövde inte Gud, ansåg de. Men följden blev katastrofal, konstaterar hon. Förvirring och språkförbistring.

– Babel blev en plats där folk babblade så att de inte förstod varandra. Kommunikationen bröt ihop.

– Jerusalem på pingstdagen var raka motsatsen. Där försvann spårkbarriärerna. Trots olika språk och referensramar förstod människorna varandra, förkunnar Antje Jackelén och vänder sig till de församlade i tältet:

– Kära pingstförsamling - får jag kalla er så? säger ärkebiskopen och får några skratt och ett rungande jubel till svar.

– Pingsten är kyrkans födelse in i världen. Vi är fria att förändra, säger hon med tydlig stämma och knyter an till årets tema för "Världens fest" som är just "Fri att förändra".

Terrordådet i London kvällen innan nämns men dämpar inte glädjen, varken hos den stora kören som sjunger för full hals eller bland folket i bänkarna. Det är glädje och tacksamhet rakt igenom.

Redan i gudstjänstens inledning sätter Samuel Ljungblahd och kören - ledd av Anki Spångberg och anförda av kapellmästaren Magnus Spångberg med band - tonen med flera svängiga gospellåtar.

"Sing in the power of the Lord..." och "Herren vände sitt ansikte till mig..." ljuder ur högtalarna. Många sjunger med i de välkända låtarna.

På estraden låter Västerås biskop Mikael Mogren och flera präster sig ryckas med i takten och musiken. Det gungar i hela tältet och folk klappar i händerna.

Under nattvarden strömmar folk fram för att få ta del av brödet och kalken. I ungefär en halvtimme eller råder ett slags organiserat kaos där Gud lovsjungs och prisas och där människor betjänar varandra.

Få som har befunnit sig i centrala Västerås under pingsthelgen kan ha undgått att märka kyrkans närvaro. De olika programpunkterna har avlöst varandra från fredag kväll till tidig söndag eftermiddag.

Trettio seminarier, nitton gudstjänster, bibelsmedjor, workshops, Taizé-möten, morgonböner, andakter och ett gardenparty i biskopens trädgård. Allt detta, och mycket mer, har hunnits med under "Världens fest".

Programmet har haft stor spännvid för att passa både gammal och ung. De internationella gästerna har också bidragit till helhetsbilden, en mångfald av uttryck.

Alla hotellen i staden har varit fullbokade - 1 500 nätter enligt Pelle Söderbäck - vilket säkert gläder hotellägarna. Även restaurangerna har fått många gäster som normalt inte äter där.

Efter gudstjänsten sammanfattar en glad och nöjd Pelle Söderbäck händelserna. Utan ett stort engagemang bland många hade det inte varit möjligt, konstaterar han.

Som en röd tråd genom dessa dagar har reformationsåret gått. Att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg, vilket blev början på den protestantiska kyrkans födelse, firas under hela 2017.

Att Västerås stift fick ansvara för "Världens fest" just i år är ingen tillfällighet. År 1527 hölls ett riksmöte som kommit att kallas "Västerås riksdag". Det fick stor betydelse.

Historikern Dick Harrison, som skrivit en bok om Västerås stift och reformationen, har sagt att Västerås var reformationens centrum.

– Han lyfter bland annat fram Henrik Jönsson och menar att denne för många okände man var den förste aktivt protestantiske biskopen i Sverige, berättar Pelle Söderbäck.

Hur många kom till Världens fest?

– Innan sa jag att det skulle komma 5 000, men jag vet inte. Men jag vet att det varit knökfullt nästan över allt där vi samlats. På ett möte med bröderna från Taizé kom fyra hundra ungdomar.

– Detta är nog det största evenemang vi ansvarat för i Västerås stift, men det var värt allt slit och engagemang.

"Världens fest" i Västerås arrangerades av Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga och studieförbundet Sensus.