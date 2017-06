Gustav Fridolin och Maria Ferm: MP jobbar hårt för unga ensamkommande

Nyheter

Marianne Andreas, lärare och pastor, skriver insiktsfullt om den svåra situation som många unga som kom till Sverige som ensamkommande asylsökande under hösten 2015 fortfarande lever i. Långa handläggningstider blir nedbrytande för en ung person, särskilt som de riskerar påverka utfallet om man hinner fylla 18 under tiden i Sverige. Samtidigt följer man rapporterna om fruktansvärda terrordåd i Afghanistan, vilket såklart ökar oron och osäkerheten att avvisas till ett land man lämnade för länge sedan eller kanske aldrig varit i.



Sverige kan bättre än att avvisa unga som rotat sig här. Miljöpartiet arbetar för att de som kom under 2015 och nu väntat här i det som för varje ung människa är en lång tid ska få möjlighet att stanna här och vara med och bygga sitt nya land.



Miljöpartiet har jobbat hårt för att värna just denna grupp. Vi gjorde det när vi krävde och drev igenom ett undantag för barn i den tillfälliga restriktiva lag som presenterades hösten 2015, som innebär att de barn som redan hade kommit till Sverige och som får beslut som barn ska prövas enligt de normala reglerna kring till exempel permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

Vi har också arbetat hårt för att få till de nya regler som möjliggör för en del som går i gymnasiet att få längre uppehållstillstånd. Det är viktigt för dem som får en chans, men revorna är fortfarande alldeles för stora och inte minst de långa handläggningstiderna gör att många som skulle fått en möjlighet med gymnasiereglerna inte får det.



Sverige gör mycket för människor på flykt, men det är ingen tröst för de unga som drabbas av den här situationen. Att vi inte kan göra allt för alla är inget hinder för att göra det vi kan. Miljöpartiet har tagit ställning, vi kommer fortsätta arbeta för detta och det krävs nu att fler partier ser det som pågår och ger svar till de unga som berörs och alla i deras närhet.

Gustav Fridolin, språkrör, MP

Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson, MP