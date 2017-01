Här lever Gatans kör vidare

Nyheter

Det är tisdag förmiddag i Korskyrkan i Stockholm och kören som i SVT gjort sig känd som ”Gatans kör” sjunger upp sig genom att gympa stämbanden.

Det är ingen underdrift att säga att de ”gick genom rutan” redan i första programmet förra veckan. I går kväll sändes andra delen. Hemlösa och människor med lite tuffare liv än de flesta tas på allvar och blir sedda. Det är antagligen det som skapar värmen i programmet.

”Kören har lyft mig”

Adolf är 59 år och en av dem som intervjuades redan i första avsnittet.

– Kören har betytt oerhört mycket för mig, säger han. Den har lyft mig och gjort mig till en annan människa. Förut var jag kantig men nu har jag blivit mer ödmjuk.

Varför har det hänt?

– Det är kärleken från kören. Vi är så sammansvetsade.

Serien spelades in i höstas och frontfiguren är operasångaren Rickard Söderberg. Han berättar i programmet att han var mobbad som ung, men det fanns en plats där han fick vara sig själv, i kyrkokören. Den känslan ville han att fler skulle få uppleva och därför sökte han upp socialt utsatta människor i Stockholm.

– Nyckelordet är att vi skapar gemenskap med musik, där alla får vara den de är, säger han i programmet.

Samarbetar med kyrkor

Länken till att hitta deltagarna blev organisationen Ny gemenskap, vars föreningskonsulent Magnus Helmner finns med också nu, när man fortsätter projektet efter tv-inspelningarna.

Ny gemenskap driver tillsammans med Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Korskyrkan, Svenska kyrkan och Stockholms stad ”Café i Gemenskap” på Norrmalm. De håller till i Korskyrkans lokaler och det blev också här de hyrde in sig för övningar under inspelningarna.

Behandlas med värdighet

Magnus Helmner och hans medarbetare, diakoner bland andra, har fungerat som stödpersoner och som tv-teamets bollplank kring deltagarnas personliga berättelser.

– Eftersom det utgår från vår verksamhet är det viktigt för oss att ingen blir utlämnad på ett sätt som de inte önskar, säger han.

Som tittare känns det som de medverkande behandlas med värdighet. Har du själv sett alla programmen?

– Jag har sett de fyra första och vi är glada över att det är samma stämning som den vi möter i vår vanliga verksamhet. Samma gemenskap förmedlas. Människorna får plats och de får vara unika personer som tillför oss andra något.

Richard Hultmar, pastor i Korskyrkan är också nöjd:

– Intentionen var att ge en färgstark och glad bild av de här människorna och av det jag sett ser det lovande ut, säger han.

Nu fortsätter alltså kören samlas, utan tv-kameror och Rickard Söderberg. Marcus Berglund finns med i tv-serien som en av tre körledare som backar upp Rickard Söderberg. De andra är Robin Taubert och Paulina Bremert.

”Nu är vi en kör”

De tre är fortsatt engagerade, med Marcus Berglund i spetsen. Han är minst sagt ”körproffs”. Han leder en egen gospelgrupp i Hammarbykyrkan, sjunger i Sollentuna Gospel, supportar bland andra Kummelby Gospel, har en kör i riksdagen, leder en gospelkör i London – och ska starta två nya körer i Uppsala!

– De program jag sett är jättefina­, inte minst porträtten på deltagarna. Det viktigaste är inte det vi sjunger utan att deltagarna blir sedda.

Hur har de utvecklats sång- mässigt?

– Jättemycket från första gången. Nu är vi en kör.

I programmen är en finalkonsert i Filadelfiakyrkan målet. Marcus och övriga deltagare vet förstås hur det gick. Men Dagen vill inte ”spoila” tittarnas upplevelser genom att berätta för mycket.

Disciplinen är kanske inte riktigt på den nivå som en körledare skulle önska. 15–20 minuter efter fullsatt tid droppar det fortfarande in deltagare. Då och då uppstår det rätt mycket prat mellan bänkarna.

Men fokus på uppgiften går inte att ta miste på. Och det är inte bara lätta sånger de ger sig på. John Lennons ”Imagine” har en melodi som de flesta kan nynna på. Men Mauro Scoccos ”Tusen röster” är lite mer av en utmaning.

Alla deltagare har inte bakgrund som hemlösa eller utslagna. I caféet träffar vi Florence, Göran, Elisabeth och Christina. Några finns med i volontärarbete för Ny gemenskap, andra hörde talas om projektet och blev nyfikna.

– Jag trodde inte att jag hade sångröst, men nu har jag lärt mig jättemycket, säger Christina.

På väg ut från Korskyrkan tonar en strof från övningen i huvudet: ”You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.”

Skönt att det finns de som vill förverkliga sina drömmar, i det här fallet även andras.