Högsta dopsiffrorna på 30 år i pingströrelsen

Nyheter

Jämfört med 2015 har antalet döpta i pingstförsamlingarna ökat med 32 procent. Pingströrelsens har nu haft en ihållande ökning av dopen de senaste sex åren efter en längre period av nedgång dessförinnan. Så många som döptes 2016 har det alltså inte varit sedan 1987.

När Daniel Alm, föreståndare i Pingst, berättade nyheten i Nyhemsveckan var det till jubel, musik och konfettiregn.

– Det är fantastiskt roligt. Ett tacksägelseämne som ger hopp och förväntan inför framtiden. Samtidigt är det alltid ett stort ansvar att ta hand om nya människor, men vi tror på de lokala församlingarnas möjlighet att göra det, kommenterar Daniel Alm, föreståndare för Pingst.

Inför en fullsatt Nyhemshall utropade han:

– Ryktet om kyrkans död i Sverige är betydligt överdrivet. Kyrkan kan inte dö för Jesus Kristus håller i liv i församlingen.

Många nydöpta bland nysvenskar

En förklaring till att antalet dop ökar är att nysvenskar och människor med utländsk bakgrund har kommit till tro. Smyrnaförsamlingen i Göteborg är ett exempel på detta, med 229 döpta under 2016, rekordmånga. Men här finns också människor från församlingens sociala arbete, enligt ett pressmeddelande från Pingst.

– Det är troligen vårt största dopår sedan 1950-talet, säger Smyrnaförsamlingens föreståndare Urban Ringbäck. Det känns underbart och nästan overkligt.

Även små församlingar växer

Pingströrelsen har drygt 84 500 medlemmar (siffran från utgången av 2015) i cirka 440 församlingar. Många har döpts i de stora församlingarna under 2016. Men också 75 små församlingar, med under 100 medlemmar, har tillsammans döpt 276 personer under förra året. Medan de här församlingarna bara har fem procent av pingströrelsens medlemsantal står de för tolv procent av dopen.