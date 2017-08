Insamling ska hjälpa Iraks kristna att återvända

Nyheter

Pengarna ska gå till att bygga upp den assyriska staden Karamles, på Nineveslätten i norra Irak. De omkring 10 000 invånarna i staden, som ligger strax sydöst om Mosul, är huvudsakligen kaldeisk-katolska.

Målet är att kunna donera två miljoner dollar för att hjälpa Karamles familjer att återvända till staden efter att ha varit på flykt från Islamiska staten. Pengarna samlas in av organisationen Knights of Columbus (på svenska "Columbus riddare"), ett slags katolskt ordenssällskap som från början grundades i USA under 1800-talet för att hjälpa änkor och föräldralösa.

"Pluralistisk framtid för Irak"

– Vi vill försäkra att de hundratals kristna familjer som drivits bort från sina hem kan återvända till de här platserna och värna om en pluralistisk framtid för Irak, sa ledaren för Knights of Columbus, Carl Anderson, när organisationen i veckan utlyste insamlingskampanjen, enligt Catholic News Agency.

Sedan 2003 har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner till i dag omkring 200 000. Men även om Islamiska staten drivits bort från större delen av Irak kan många familjer som levt kring Nineveslätten inte återvända till sina hem.

Tre år efter IS invation

Då de inte har något att återvända till överväger alltfler kristna nu att lämna landet, tre år efter att IS drivit bort dem från sina hem. Något som Anderson menar blir en förlust även för omvärlden.

– De här kristna samhällena är ovärderliga för kyrkan och för mänskligheten.