Iraks kristna om ett liv efter IS

Islamiska staten, som går under beteckningarna IS, Isis, Isil och Daesh, tog kontrollen över stora områden i norra Irak 2014. Samma år utropade Abu Bakr al-Baghdadi från al-Nuri-moskén i Mosul ett kalifat i området som rörelsen kontrollerade. I samband med det uppstod en rivalitet mellan IS och al-Qaida.

IS har tappat mark i Mosul, men kontrollerar fortfarande de irakiska städerna al-Qaim, Hawija och Tal Afar samt al-Raqqa i Syrien.

Källa: Reuters

Fakta: Islamiska staten i Irak

Så många år har Mosul varit ockuperat av IS