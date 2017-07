Jonatan Alfvén, Love and hope backar om bilderna på ”prostituerade”

Nyheter

Det är bara ett halvår sedan Love and Hope (tidigare Love Nepal) var en hyllad hjälporganisation. Kändisar gav pengar och lät sig fotograferas av Love & Hope i PR-syfte, företrädare för organisationen medverkade i tv-program och Jonatan Alfvén utsågs av Dagens läsare till Årets förebild 2016.

Men sedan vände vinden och den senaste tiden har Jonatan Alfvén i stället fått besvara kritiska frågor om hur Love and Hope bedriver sin hjälpverksamhet bland utsatta kvinnor och barn i Nepal.

Anklagas för falsk "marknadsföring"

Bland annat har en bild på tre flickor som Love and Hope publicerat på Instagram i februari 2016, blivit omdiskuterad.

Texten vid bilden anger att flickorna har blivit räddade från prostitution. Men enligt Håkan Gabrielsson, som driver välgörenhetsorganisationen Out of Ashes, och som var den som 2009 visade bilden på flickorna för Love & Hope, stämmer det inte att flickorna på bilden har varit prostituerade.

Som svar på detta har Ing-Marie Alfvén sagt till Aftonbladet att Håkan Gabrielsson "antingen ljög då, eller också ljuger han nu”.

Kritiseras för publicering av bilder på "prostituerade"

Love and Hope har också kritiserats för användningen av bilder från bildbyråer (så kallade stockbilder) i olika sammanhang. Jonatan Alfvén berättar att bilderna, med några få undantag, inte längre finns på organisationens sociala medier. Han förklarar också att Love and Hope alltid har eftersträvat att bilderna inte ska sammankopplas med texten.

– Står det till exempel att en 7-årig flicka har blivit räddad då får det gärna vara en bild på 24-åring. Vissa gånger har vi till och med skrivit att kvinnan inte har något med bilden att göra.

Hur resonerade ni när ni valde att köpa in bilderna?

– Vi skriver väldigt mycket texter och bilderna som vi hade ... vi behövde nya bilder. Problemet var att vi borde ha nämnt att det var stockbilder, säger Jonatan Alfvén.

"Vi vill inte hänga ut någon"

Jonatan Alfvén säger vidare att Love and Hope numera är en stor opinionsbildare i Sverige när det kommer till kvinnors och barns rättigheter, och han uppskattar att hälften av alla inlägg som organisationen har gjort i sociala medier inte handlar om arbetet i Nepal.

– Vi skriver till exempel extremt mycket om rättsväsendet i Sverige, barnäktenskap och så vidare. Då vill vi ha en bild, till exempel på en flicka där man inte ser ansiktet. Eller på en kvinna bakifrån så att man förstår vad det handlar om utan att man hänger ut någon.

"Vi skriver inte 'Den här flickan har vi räddat' "

– I de sammanhangen har vi använt stockbilder, som tidningar också gör. Men det är ju inte så att vi skriver att ”den här flickan har vi räddat”, eller att ”den här flickan bor på vårt barnhem” och så är det en bild på en annan flicka. Sådant gör vi inte. Utan det här är i opinionsbildningssyfte. Allt har bara varit i välmening.



Aklagas för att få befriade flickor att ljuga

Under de gångna åren har Love and Hope/LoveNepal genomfört insamlingsturnéer i Sverige då även unga kvinnor från Nepal har medverkat. På senare tid har framförts anklagelser om att Mikael Alfvén övertalade minst en av de medverkande flickorna att ljuga om att hon hade varit prostituerad och att flickorna även pressades till att dansa på scen.

Jonatan Alfvén kallar påståendet för ”så fräckt” och säger att det är ”så mycket lögn”.

– Men jag har fyra videoklipp som säger något annat, där är det inte alls Mikael utan någon annan, som också har varit med på turnén, som har forcerat upp dem.

Källan till kritiken är en kvinna som sitter i styrelsen för Lighthouse, den organisation Love and hope tidigare samarbetade med, men bröt med. Enligt Jonatan Alfvén har hon även anklagat familjen Alfvén för olika typer av sexbrott.



Anklagas för att överdriva om räddningsaktioner

En annan kritik som har riktats mot Love and Hope är att organisationen har överdrivit antalet kvinnor och barn som har räddats från bordeller. Jonatan Alfvén förstår på ett sätt kritiken. Men han menar att det är mediernas fel.

– Jag vet att vi inte har sagt att majoriteten är sexslavar. I varenda intervju som jag har haft har jag sagt att vi har räddat barn från tre olika kategorier. Det är de som har bott på bordell i Indien (där Love and Hope också bedriver verksamhet), de som har bott på bordell i Nepal och de som har räddats i förebyggande syfte – de som ligger i riskzonen. Vi har aldrig sagt att 95 procent kommer från bordeller eller att 60 procent kommer från bordeller. Det vi har sagt till alla journalister är att vi hjälper tre olika kategorier av barn.

"Medierna överdriver"

Han berättar vidare att det har hänt att han har öppnat tidningen Dagen efter en intervju och då sett rubriker i stil med ”Love Nepal har räddat 600 barn från bordeller”.

– Då har jag ändå sagt att vi har räddat 600 barn, och hjälpt 600 barn, från de här tre kategorierna. Jag har aldrig sagt, och kommer aldrig att säga, att vi har räddat 600 barn från bordeller. Sedan kan man alltid vara tydligare, vi borde kanske ha dementerat om en tidning skriver ”600 från bordeller”.

Har ni sagt samma sak till era givare som till medier, att ni räddar barn från dessa tre kategorier?

– Absolut, absolut.



Lighthouse anklagar Love and hope för att ta all ära

Ett stort problem i relationen mellan Love and Hope och dess tidigare samarbetspartner i Nepal, Lighthouse, är att många avtal har varit muntliga. Följden blir att ord står mot ord i dag. Ett sådant exempel rör marknadsföringen. Från Love and Hope hävdas det att båda organisationerna, när samarbetet inleddes, var överens om att Love and Hope skulle använda sitt namn i Sverige medan Lighthouse skulle använda sitt namn i Nepal.

Efter det avbrutna samarbetet mellan Lighthouse och Love and hope har Lighthouse anklagat Love and Hope för att ha tagit åt sig all ära för verksamheten i Nepal. Love and Hope menar å sin sida att det är en naturlig konsekvens av den muntliga överrenskommelsen som de hävdar att båda sidor var överens om.

– Men i fortsättningen kommer det att stå ”Vi tillsammans med” om den organisation vi arbetar med. Det tycker jag låter vettigt, säger Jonatan Alfvén.

Hur kommer det sig att ni inte skrev ned era överenskommelser?

– Med facit i hand är det naturligtvis dumt. Men vi litade på varandra. Jag ansvarar för Indien och där allt är skriftligt. Jag är hypermisstänksam i dag, säger han.



Anklagas för att ta åt sig äran för fritagningar

Love and Hope har likaså anklagats för att överdriva sina uttalanden om organisationens betydelse för att hjälpa kvinnor och barn i Nepal. Jonatan Alfvén publicerade i januari 2016 ett långt Facebookinlägg om kampen mot barnsexhandeln. Inlägget fick stor spridning. Men kritiker har senare hävdat att texten inte var representativ för den roll som Love and Hope de facto spelar.

Jonatan Alfvén medger att det är lokala nepalesiska myndigheter som räddar de allra flesta barnen från bordellerna. Men han säger att han kontinuerligt besöker bordellområdena när han befinner sig i Nepal och Indien.

– Razzior gör polisen, inte medarbetare, och det är något jag även gått ut med innan det blåste upp mot oss i kvällspressen.

– Jag är vid bordellområdena och träffar kvinnor och barn, och är med att få dem ut därifrån med hjälp av kontakter inifrån området. Jag är även med och tar hand om väldigt många små flickor och pojkar som är uppvuxna på bordeller. Utan kontakter och utan förtroende är det omöjligt att röra sig på det sättet.



Anklagas för att inte använda pengar som skänkts

Expressen publicerade nyligen uppgifter om att summan som Love and Hope har betalat till de lokala fritagningsorganisationerna motsvarar knappt två procent av de nära 32 miljoner kronor som svenskarna gav organisationen förra året. Jonatan Alfvén ifrågasätter inte siffrorna, men menar att det är fult att göra stor sak av det.

– Det dyra är ju inte att rädda en flicka – det är det svåra. Det dyra är att ta hand om den flickan och ge henne en framtid. Mat, utbildning och så vidare, det är den stora utgiften.

Läs också: Love and Hope granskade av 90-kontot: De uppfyller kraven



Skulle du säga att ni spelar en avgörande roll i fritagningen av barnsexslavar?

– Delvis, absolut. Inte i alla fritagningsförsök, det är därför jag säger delvis.



Kritik om flygbiljetter och hotellnätter

En återkommande kritik under våren har handlat om att familjen Alfvén skulle använda pengar, skänkta av svenskar, till resor och dyra hotellvistelser. Det har talats om lyxhotell, sviter och business class. Enligt Jonatan Alfvén är begreppet lyxhotell helt missvisande. Däremot konstaterar han att några flygningar har skett i business class. Men han säger att resorna har bekostats av en svensk privatperson som specifikt har skänkt pengar till detta ändamål.

"Vi var naiva om hotellnatten"

– Sedan är det en svit från 2011, den är väldigt beklaglig. Jag var inte där, men har fått förklarat för mig att vi blev uppgraderade. Vi skulle få ett rimligt pris, men det fick vi inte. Man kan tycka att vi borde ha ansvarat för att kolla hur mycket rummet kostade, men vi var naiva och litade på den som fixade uppgraderingen.

– Samtidigt betaldes även sviten av samma privatperson som har skänkt pengar till resorna.