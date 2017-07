Josefine Aurenius om vägen till livet med Gud

Nyheter

Bland konferensveckans rad av välkända internationella gästtalare rymmer Europakonferensen också en talare ändå från Örebro, nämligen Josefine Aurenius, som predikade på fredagseftermiddagen. Aurenius, som är projektledare, föreläsare, och eventorganisatör inom EFK, talade med mycket humor och talande illustrationer om vägen in i det liv Gud kallar oss till.

På den vägen finns en rad saker vi möter, menade Aurenius: Vi måste ta itu med lättja, se till att ha rutiner som gör att vi kan höra Guds tilltal, akta oss för jakten på självförverkligande, leva i försakelse, sluta jämföra oss med andra, vara uppmuntrande, gå ut ur rädsla och hitta in i Guds frid. Hon bad åhörarna stanna upp, lyssna noga och tänka till:

– Tänk om Gud är god och vill det som är bäst för dig. Tänk om Gud har en bättre plan för ditt liv än den du själv har. Tänk om Guds bud och regler finns för att han vet bättre än vi.

Josefine Aurenius tog ett dramatiskt exempel från en av sina egna förlossningar, då sonens tillstånd under flera minuter var mycket kritiskt.

– Jag tog barnmorskan i handen och skrek ut sonens namn. Senare kom en sköterska och sa: "Nu är Nils på väg hit". Jag visste att vi skulle få en son och vi hade gett honom ett namn. På samma sätt har Gud kallat oss vid namn långt innan vi var födda. Lyft din blick och ställ in siktet så du kan ta dig till det liv som Gud kallar dig till.

Europakonferensen närmar sig nu sin slutspurt. Under fredagskvällen predikar amerikanske förkunnaren John Bevere och senare under kvällen blir det nattmöte med artisten Sebastian Stakset. Under lördagens tre möten predikar John Bevere, Carl-Gustaf Severin och värdpastorn Joakim Lundqvist, som också tillsammans med hustrun talar på söndagsförmiddagens avslutande gudstjänst.