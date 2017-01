Judiska samlingslokaler bombhotade i USA

Nyheter

Hoten strömmade in under måndagen till olika judiska samlingslokaler runtom i USA. I Florida, Maryland, New Jersey, Tennessee, och South Carolina, bombhotades judiska skolor, äldreboenden, gym och gudstjänstlokaler av olika art.

Många lokaler utrymdes, men inget av hoten verkställdes. Samlingsorganisationen Jewish Community Center Association of North America tackade lokala och federala myndigheter för "ett snabbt och noggrannt agerande", skriver Relgion News Service (RNS). Men samtidigt ser många judar allvarligt på det som hände och menar att det var ett medvetet sätt att försöka skrämma judar i USA.

Nu undersöker polisen om alla hot kan ha kommit från en och samma källa.

Antisemitismen och hoten mot judar i landet har ökat under det senaste året. Experter i ämnet menar att det finns en koppling till antisemitiska supportrar inom president Trumps läger, skriver RNS.

– Vi är tacksamma över att ingen skadades denna gång, men tyvärr vet vi att vi inte kan släppa ner garden, säger Michael Siegal, tidigare ordförande för Jewish Federations of North America, till RNS.