Juluppropet överlämnat – och nu då?

Nyheter

Vad är juluppropet?

Juluppropet var en kraftsamling från Sveriges kristna råd för att bilda opinion i migrationspolitiken.

Vad händer nu?

Att juluppropet lämnats över till regeringen förändrar ingenting från den ena dagen till den andra. Den politik som regeringen slagit fast gäller fortfarande, och kyrkorna kommer att fortsätta arbeta på sitt spår.

Kyrkoledarna och Sveriges kristna råd kommer troligtvis fortsätta med sitt opinionsarbete, överlämnandet av juluppropet är inte slutet för kyrkornas engagemang. Parallellt med opinionsbildning pågår även ett mer praktiskt arbete, att jobba med integration och flyktingengagemang i församlingarna.

Kommer juluppropet att påverka regeringen åt något håll?

Om juluppropet kommer att påverka politiken är det främst på sikt. Det är en protest mot den tillfälliga migrationslag som regeringen slagit fast, och det är en treårig lag som har en inbyggd kontrollstation efter två år.

Nästa år ska lagen ses över, och då får vi se om kyrkorna lyckats påverka. Men viktigt att notera är att kyrkorna inte är den enda röst som vill förändra migrationspoltiiken. Och vindar blåser starkt åt motsatta håll, att strama åt politiken ännu mer, vilket inte minst Sverigedemokraternas framgång i opinionsmätningar vittnar om.

Talar Sveriges kristna råd för alla kristna?

Nej, självklart inte. Men Sveriges kristna råd företräder 26 medlemskyrkor, och det finns ett ledarskap som tydligt tar ställning för en humanare flyktingpolitik, och Sveriges kristna råd har flera gånger tidigare lyft sin röst i frågan.

Bland kristna finns dock en mångfald av åsikter, men den röst som kommer fram från kyrkoledare är entydigt flyktingvänglig.

Nästan 80 000 namn, är det stor uppslutning jämfört med tidigare upprop?

När Sveriges kristna råd år 2005 kraftsamlade kring påskuppropet, också det en opinionsyttring kring migrationspolitik, samlade de in omkring 160 000 namnunderskrifter. Juluppropet får i sammanhanget ses som ett mindre syskon, då bara hälften så många skrev under. För två år sedan lämnades 130 000 namnunderskrifter in, efter att Rädda Barnen kampanjat för en mer solidarisk flyktingpolitik.

Att samla in 80 000 namnunderskrifter är självklart en bedrift, och det är tydligt att många sympatiserar med Sveriges kristna råds hållning. Men juluppropet överglänser inte tidigare namninsamlingar i ärendet.