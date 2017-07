Kampen för svårt sjuke Charlie Gard är över

Nyheter

– Oavsett vad folk tycker kan ingen förneka det intryck vår vackra pojke har gjort i världen och hans arv kommer aldrig att dö.

Det sa Connie Yates, mamma till nu så uppmärksammade och svårt sjuka babyn Charlie Gard, på måndagen, skriver The Guardian. Då hade Connie, tillsammans med barnets far Chris Gard till slut kommit fram till beslutet att låta sonen somna in.

Desperat försök

Fallet Charlie Gard har fått stor uppmärksamhet världen över. Nu elva månader gamla Charlie föddes med en MDDS, en mycket ovanlig genetisk sjukdom som orsakat svåra hjärnskador. Sedan Charlie var åtta veckor gammal har han vårdats på Great Ormond Street Hospital, i London, men de senaste månaderna har föräldrarna varit inblandade i en bitter tvist med sjukhuset.

I ett desperat försök att rädda sonens liv vände de sig i början av året till en läkare i USA som erbjudit sig att ge Charlie en oprövad experimentell behandling. I april hade familjen lyckats samla in 1,3 miljoner pund som skulle bekosta behandlingen. Men London-sjukhuset menade att behandlingen var utsiktslös och lät dem inte ta barnet därifrån. Föräldrarna vägrade acceptera sjukhusets beslut och gick till domstol, som gav sjukhuset rätt.

Avslag i Europadomstolen

Föräldrarna har fortsatt den rättsliga kampen, ända till Europadomstolen

– Det här handlar inte om att vi är själviska och håller honom vid liv för att vi inte klarar av att släppa taget om honom. Det handlar om att vi måste leva med "men tänk om" för alltid om vi inte kämpar för den här chansen, förklarade Connie Yates för Daily Mail.

Den 27 juni meddelade Europadomstolen sitt stöd till domen i brittiska Högsta domstolen. Därmed skulle det hela ha kunnat vara över. Ett uttalande från Vatikanen några dagar senare satte dock igång en ny händelseutveckling. Påven Franciskus lät meddela att han hoppades att föräldrarna önskan om "ge barnet vård till slutet" skulle respekteras. Strax därefter twittrade USA:s president Donald Trump att USA gärna skulle hjälpa Charlie.

Den 7 juli förklarade London-sjukhuset att de bett om att få en ny domstolshearing, med hänvisning till nya uppgifter om en möjlig behandling i USA. Men allt nyväckt hopp kom snart att grusas. En ny läkarundersökning av en amerikansk doktor i förra veckan visade att det var för sent att sätta in den tilltänkta behandlingen, och på måndagen gav de gråtande föräldrarna beskedet att de gett upp, och att Charlie inte skulle leva till sin ettårsdag den 4 augusti.

Kritiserar läkare

Under de månader som gått har sjukhuset mött mycket kritik för att de inte lät föräldrarna få sin vilja igenom. Sjukhuset står dock fast vid att all behandling var utsiktslös. De ifrågasätter också den amerikanske läkaren, som enligt sjukhuset inte ens läst Charlies journal. Men föräldrarna är djupt besvikna.

– Vår son har en mycket ovanlig sjukdom som det inte finns någon erkänd behandling för. Men det betyder inte att den här behandlingen inte skulle ha fungerat, och absolut inte att man inte skulle ha försökt, sa Conny Yates i domstolen på måndagen, skriver BBC.