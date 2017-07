Kristna i Irak enas om framtiden

Nyheter

Konferensen ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och handlade om framtiden för den kristna ursprungsbefolkningen i landet och återuppbyggnaden av Nineveområdet. Konferensen arrangerades av Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson.

Flera olika irakiska partier var samlade, samt representanter från regeringen, från det kurdiska självstyret, EU-kommissionen och det amerikanska utrikesdepartementet.

Innan konferensen var över hade sju representanter från kaldeiska, syrianska och assyriska politiska partier skrivit under ett gemensamt slutdokument.

”Visar på politiskt mod”

– Det är en enastående framgång att de här gruppernas politiska företrädare har kunnat lägga år av motsättningar bakom sig och enats om en gemensam väg framåt för svårt utsatta befolkningsgrupper. Jag lyckönskar ledarna för de sju partier det handlar om, de har visat politiskt mod och stort ledarskap, säger Lars Adaktusson.

Särskild tribunal för IS-brott

Slutdokumentet berör frågor såsom säkerhet, återvändande av flyktingar, återuppbyggnad av landet samt stora satsningar på utbildning. Dessutom berör dokumentet vikten av att få igång försoningsprocesser.

Bland annat står det att ”rättvisa är en förutsättning för försoning, och varje förbrytare som gjort sig ansvarig för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, eller folkmord mot den irakiska befolkningen måste åtalas.”

Vill skapa tribunal

I dokumentet föreslår man att FN ska arbeta tillsammans med den irakiska regeringen och det kurdiska KRG för att samla bevis och skapa en särskild tribunal för brott begångna av Islamiska staten.

– Den irakiska regeringen har öppnat för förhandlingar med de kristna partierna och den kurdiska regionregeringen ställer sig nu bakom ett självstyre på Nineveslätten, säger Lars Adaktusson i ett pressmeddelande.

Vill ha givarkonferens

Lars Adaktussons förhoppning är att hela området ska bli en provins vilket skulle göra ett självstyre möjligt. Han efterlyser också att EU tar initiativ till en givarkonferens för att samla in pengar för att bygga upp det krigshärjade Irak.

Detta för att människor som fördrivits från sina hem ska kunna återvända. Återuppbyggnaden beräknas kosta över två miljarder kronor.

Lars Adaktusson har, sedan han valdes in som EU-parlamentariker, utkämpat en lång kamp för de utsatta minoriteterna i Irak. Under våren 2016 var Dagen med när han besökte norra Irak – ett led i att försöka få omvärlden att erkänna att IS brott mot kristna och andra folkgrupper i området ska kallas folkmord.

De tidigare totalt 1,6 miljoner kristna i Irak har i dag minskat med 80 procent till färre än 300 000. Minoriteten är under en procent av landets befolkning.

Joakim Lundgren

Linnéa Jimenez