Kristna ledar manar till lugn valdag i Kenya

Kenyas sittande president Uhuru Kenyatta ställs i tisdagens presidentval mot oppositionsledaren Raila Odinga. Det ser ut att bli ett jämnt val och många fruktar att den förlorande sidan inte kommer att acceptera ett nederlag. Det värsta scenariot är en repris av våldsvågen efter valet 2007, då minst 1 200 människor dödades när etniska grupper drabbade samman.

Valdagen började dock lugnt. Valövervakaren John Mahama, tidigare president i Ghana, säger till AP tidigt på tisdagen att han är imponerad av hur många som redan röstat.

– Så här långt har det inte varit några incidenter. Röstandet tycks gå smidigt och jag tycker att det är ett gott tecken för Kenyas demokrati, säger Johan Mahama.

Kyrkorna kritiska

Men tonläget mellan de politiska lägren har varit hårt inför tisdagens val, vilket väckt kritik från kyrkorna.

– Vi som kyrkoledare har oroats av en del offentliga uttalanden av politiska ledare som lätt kan utlösa fruktan och oro i landet, säger Sammy Wainaina, domprost vid All Saint´s Cathedral i Nairobi, till RFI.

Under söndagen hölls böner i kyrkorna för ett fredligt val.

– Vi bad om ett fredlig och trovärdigt val, att freden ska bestå så att vi inte hamnar i det som hände 2007-2008, säger Moses Njagi, medlem i All Saint´s Cathedral, till RFI.

De katolska biskoparna i det övervägande kristna Kenya, har också uppmanat alla landets invånare att be om ett fredligt val. "Vi behöver skapa en fredlig miljö för att demonstrera patriotism för vårt underbara land och försäkra oss om att alla delar av Kenya är fredlig", skriver biskop Philip Anyolo, ordförande för katolska kyrkans biskopskonferens i Kenya, i ett uttalande inför valet, rapporterar CNA/EWTN.

Mord oroar

Men oron för att valet inte ska gå rätt till stärktes i förra veckan, då Christopher Msande, IT- och informationschef vid valkommissionen, hittades mördad, med tydliga spår av att ha utsatts för tortyr. Under valdagen ska tryggheten garanteras av 180 000 poliser, skriver The Guardian.

Traditionellt röstar det kenyanska folket ofta efter stamtillhörighet och inte främst utifrån politiska ställningstaganden. Men nu säger många kenyaner att korruption, stigande matpriser och den höga arbetslösheten är de avgörande frågorna.

– Det handlar inte om stammar. Det handlar om korruption, säger Paul Ouma, chef för ett bussbolag, till The Guardian. Han antyder att han tänker rösta på oppositionsledaren Odinga.

Manar till lugn

President Kenyatta uppmanade själv till lugn vid en gudstjänst i en kyrka nära hans hem i Nairobi på söndagen.

– Låt inget driva in en kil mellan er. Ni har varit goda grannar och jag uppmanar er att förbli så, oavsett er stam, religion eller politisk tillhörighet, sa presidenten, skriver The Guardian.

Men Nic Cheeseman, professor i afrikansk politik vid universitet i Birmingham, menar att båda kandidaterna agerat på ett sätt som gör att de inte kan hantera ett valnederlag.

– Frågan är inte om de kommer att acceptera resultatet eller inte, utan vad de kommer att göra när de inte accepterar det, säger han till AFP.