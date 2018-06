Att be till treenigheten

Krönikor

Som konfirmand fick jag lära mig att man får be som man vill. Och det är förvisso sant, men i nya testamentet finns det ändå en modell som är att föredra, i alla fall om man vill tränga djupare in i bönens land.

Paulus sammanfattar denna modell i Ef 2:18 där det står: ”Ty genom honom (sonen) kan både vi och ni nalkas fadern i en enda Ande.” Paulus menar alltså att vi ska be till fadern, genom sonen och i den helige Ande. Alla liturgiska handböcker utgår från detta trinitariska mönster, även om man försökt tona ner ordet ”fader” i Svenska kyrkans nya kyrkohandbok.

I debatten kring kyrkohandboken har det funnits flera frikyrkliga som glatt kastat sten i glashus. De har mer än gärna pekat finger åt Svenska kyrkan i stället för att se om sitt eget hus. För är det inte så att man i frikyrkan, i alla fall i det yngre gardet, endast riktar sin bön till Jesus eller till det mer könsneutrala ordet Gud?

Många frikyrkliga gudstjänster följer alltså inte det nytestamentliga mönstret att be till fadern, genom sonen och i den helige Ande. Man får som sagt be hur man vill. Gud hör alla böner. Men om man vill lära känna den treenige Guden bör man lära sig att be efter denna modell. Gud är en gemenskap av tre personer och genom vår förening med sonen har vi blivit inkluderade i deras gemenskap. Förenade med sonen och uppfyllda av hans Ande kan vi tillitsfullt ropa ”Abba fader”. Det är denna relation man går miste om i fall man bara ber till Jesus eller Gud.

Begreppet ”genom sonen” inbegriper en rad olika betydelser. För det första är han vår bror. Han står bredvid oss när vi ber. Lutade mot hans axel får vi be den bön som han själv har lärt oss: ”Vår fader, du som är i himlen.” För det andra är han vår överstepräst. Med ryggen vänd mot oss står han i det himmelska templet och vädjar för oss inför fadern. Han är vår förebedjare och vi får stå bakom honom och säga vårt amen. Denna bild är en riklig tröst för den trötte bedjaren, den som inte orkar be själv utan behöver en rygg att luta sig mot.

Men måste man be till fadern? Kan man inte vända sig till Jesus? Jo, det kan man. Jesus står också med ansiktet vänt mot oss och säger ”den som har sett mig har sett fadern” (Joh 14:9). Därför kan man också be till Jesus. Han är den som uppenbarar vem fadern är. När vi vänder oss mot Sonen nalkas vi fadern.

Så låt oss inte kasta sten i glashus, låt oss i stället se om vårt eget hus. För fadern, sonen och Anden är inte tre former för Gud, det är en gemenskap av tre personer. En gemenskap man bara kan relatera till om man förenar sig med sonen, vänder sig mot fadern och uppfylls av hans Ande. Gud hör våra böner, oavsett hur vi ber, men det är bara så här man lär känna den treenige guden, den Gud som är kärlek.