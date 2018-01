Eli Göndör: Därför lockar SD invandrare

Krönikor

SCB:s partisympatiundersökningar under 2017 visar ökat stöd för Sverigedemokraterna bland väljare med utländsk bakgrund. Varför människor väljer ett visst parti är inte alltid lätt att veta. Men i vissa fall har människor kommit till Sverige med en ideologisk bakgrund som bättre passar SD än något annat parti.

I tidskriften Fokus (12/10 2017) beskrev jag hur vissa attityder i Mellanöstern korresponderar med den postkoloniala teorin och orientalismkritiken som vuxit fram i Europa. Det är ett perspektiv. Ett annat är de antireligiösa, nationalistiska och socialistiskt inspirerade rörelserna från Mellanöstern och dess närområde.

Under 1900-talet gick den nationalistiska socialistiska antireligiösa vågen som en löpeld genom Mellanöstern och länder i dess närhet. I Turkiet uttrycktes idén genom Mustafa Kemal Atatürks kemalism. I Egypten kallades det för ”nasserism” och i Irak och i Syrien blev det arabsocialistiska partiet Baath dess motsvarighet. I Tunisien introducerade Habib Bourguiba ”bourguibism” eller nationalistisk tunisisk socialism. I statlig TV drack han juice under ramadan och idiotförklarade troende muslimer. I Syrien slet Baathparitets patruller slöjor av kvinnor på torget i Damaskus. I Egypten hängdes på löpande band under 1960-talet de som misstänktes för att ha kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Gemensamt för rörelserna var att de ofta leddes av unga officerare som hänfördes av att kombinationen av socialism, nationalism och sekularism skulle bli det perfekta samhället. De olika ledarnas visioner var att återskapa föreställda storhetstider före islams tillblivelse. Islam sågs som ett hinder för utvecklingen. Under slagorden Wahdah, Hurriyah, Ishtirakiyah (enighet, frihet, socialism) skulle den arabiska världen enas, befrias från främmande makter och forma en egen socialism.

Alla utvecklades dock till hårdföra diktaturer som ofta fick stöd av Sovjetunionen och landets överklass. Bortom staterna verkade samtidigt exempelvis den kurdiska motståndsrörelsen PKK med ambitionen att grunda en marxist-leninistisk stat och därmed också naturligtvis bekämpa religiösa uttryck. I Iran inleddes revolutionen på 1970-talet av socialister som sedan lurades på revolutionen av islamisterna vilka i stället blev de socialistiska rörelsernas värsta fiender. Något som naturligtvis få iranska socialister kan glömma.

Som resultat av maktskiften och politiska motsättningar tvingades anhängare till rent religionsfientliga, socialistiska och nationalistiska idéer fly. En del hamnade i Sverige.

I Sverige erbjöds egentligen inget politiskt alternativ som korresponderade med kombinationen nationalism, socialism och religionsfientlighet. SD:s entré har för vissa inneburit ett politiskt budskap som inte bara är lätt att känna igen, utan också associerar till gamla drömmar och i vissa fall en privilegierad tillvaro.